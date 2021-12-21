Bakan Pakdemirli duyurdu: Sadece bugün 50 milyon TL'lik hibe ödemesi gerçekleştirildi

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İstanbul'da Yarın (22 Aralık) Okullar Tatil mi? İstanbul Valiliği Kar Tatili Açıklaması

İstanbul'da yarın 22 Aralık 2021 okullar tatil mi? sorusu İstabullu vatandaşların gündeminde... İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışının İstanbul'un hangi ilçelerinde ne kadar süre etkili olacağı merak ediliyor. Bir yandan kar yağışının yoğunlaşması ile eğitimin etkilenip etkilenmeyeceği de sorgulanmakta. Peki, İstanbul'da yarın kar tatili olur mu? 22 Aralık'ta kar tatili olacak mı? İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar...