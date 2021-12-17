Ekonomi Bakan Pakdemirli 2,7 milyar TLlik ödeme bugün çiftçilerin hesabında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: 2,7 milyar TL’lik ödeme bugün çiftçilerin hesabında

Bakan Pakdemirli, yaklaşık 2,7 milyar TL’lik tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirli: 2,7 milyar TL’lik ödeme bugün çiftçilerin hesabında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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