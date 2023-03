Bakan Varank depremin sanayiye maliyetini açıkladı

Adıyaman'da da yıkılan, ağır veya orta hasarlı tesisler olduğuna işaret eden Varank, "Faal olan 4 OSB'de 54 yıkılan, orta ya da kısmen ağır hasarlı bina, 98 az hasarlı tesis bulunuyor. 171 fabrika, bu felaketi hasarsız atlattı. Ayrıca faal 6 sanayi sitesinde de yıkılan ve hasarlı binalar mevcut. OSB ve sanayi sitesi dışındaki üretim tesisleri ile birlikte Adıyaman'daki sanayi hasarının 7 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz. Adıyaman için sanayi ve üretim noktasında da eksikliklerimizi gidereceğiz. Zarar gören her bir fabrikayı, her bir işletmeyi, her bir dükkanı tekrar ayağa kaldıracağız. Öncelikle OSB ve sanayi sitelerinin bakanlığımıza olan kredi borçlarını 1 yıl erteledik. Afet bölgesinde uygun bulunan alanları deprem kriterlerini de gözeterek, sanayi alanı olarak ilan edeceğiz. Bu alanlarda ivedilikle yeni sanayi iş yerlerini inşa edeceğiz. Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin zemin uygunluğuna göre yerinde yeniden inşa edilmesi için de destek sağlayacağız" dedi.