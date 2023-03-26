Bakan Varank depremin sanayiye maliyetini açıkladı

Deprem bölgesinde hasar gören sanayi tesisleri ile ilgili Adıyaman'da incelemede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gölbaşı ilçesinde deprem felaketinde hasar gören fabrikaları ziyaret etti. Depremlerin şiddetiyle bir tekstil fabrikasının yerle bir olduğu, içindeki makine ve ekipmanların ise kullanılamaz hale geldiği görüldü. Şapka, bere ve eldiven üreten bir diğer tekstil fabrikasında ise haftalar sonra üretim yeniden başladı. Depremzede işçilerin ilk mesailerine, 'Buradayız. Gölbaşı'nı seviyoruz' baskılı şapka üreterek başlamaları dikkat çekti. Gölbaşı ve Besni ilçelerinin ardından il merkezine geçen Varank, Adıyaman OSB’de sanayiciler ile istişare toplantısına başkanlık etti. Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planı'nın da ele alındığı toplantıya koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman Vali Vekili Muhammed Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç katıldı.

'Asla yalnız bırakmayacağız'

Bakan Varank, sanayicilerin sorunlarını dinledikten sonra, çözüm noktasında yapılanlar ve planlanan düzenlemelere konuştu. Varank, depremin yaralarını sarmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirterek, "Zaten bunun için bütün arkadaşlarımız ile daima bölgedeyiz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Ülkemizde yaşadığımız önceki felaketlerde nasıl yaptıysak, burada da binalarıyla, iş yerleriyle, altyapısıyla, üstyapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerlerini yeniden tesis etmek boynumuzun borcu. Deprem bölgesindeki sanayinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla ekiplerimiz ile OSB'ler, sanayi siteleri veya bireysel üretim yapan fabrikalarda hasar taramasını tamamladık. Bölgede bulunan 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar var. Buralardaki tamirat ve tadilatlara hemen başladık. OSB'ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere, üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin yaklaşık 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'Adıyaman'daki hasar, 7 milyar liranın üzerinde'

Adıyaman'da da yıkılan, ağır veya orta hasarlı tesisler olduğuna işaret eden Varank, "Faal olan 4 OSB'de 54 yıkılan, orta ya da kısmen ağır hasarlı bina, 98 az hasarlı tesis bulunuyor. 171 fabrika, bu felaketi hasarsız atlattı. Ayrıca faal 6 sanayi sitesinde de yıkılan ve hasarlı binalar mevcut. OSB ve sanayi sitesi dışındaki üretim tesisleri ile birlikte Adıyaman'daki sanayi hasarının 7 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz. Adıyaman için sanayi ve üretim noktasında da eksikliklerimizi gidereceğiz. Zarar gören her bir fabrikayı, her bir işletmeyi, her bir dükkanı tekrar ayağa kaldıracağız. Öncelikle OSB ve sanayi sitelerinin bakanlığımıza olan kredi borçlarını 1 yıl erteledik. Afet bölgesinde uygun bulunan alanları deprem kriterlerini de gözeterek, sanayi alanı olarak ilan edeceğiz. Bu alanlarda ivedilikle yeni sanayi iş yerlerini inşa edeceğiz. Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin zemin uygunluğuna göre yerinde yeniden inşa edilmesi için de destek sağlayacağız" dedi.

'6'ncı bölge teşvikinden yararlandıracağız'

Varank, bölgede yapılacak yeni yatırımları teşvik etmek için depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçeleri, 'Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edeceklerini belirterek, "Böylece yapılacak tüm yatırımları; en üst teşviklerimizden, 6'ncı bölge teşviklerinden faydalandıracağız. Ayrıca KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. İşletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre; KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacağız" dedi.







