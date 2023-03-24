Bakan Varank: Sanayi bölgesini yeniden ayağa kaldıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gaziantep'te deprem bölgesindeki son durumuna ilişkin tvnet'e özel açıklamalarda bulundu.





"Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sahadayız. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası içerisinde sanayinin payı yüzde 27 civarında ama depreme maruz kalmış 11 ilimizde bu oran yüzde 40'larda. Deprem bölgesini tekrar eski günlerine kavuşturmak istiyorsak mutlaka sanayiyi, üretimi ayağa kaldırmak zorundayız. Biz de bakanlık olarak sahada sanayiyi, üretimi nasıl canlandırabiliriz nasıl eski haline getirebiliriz bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





"Acil Destek Kredisi Paketini devreye aldık"

Sanayici esnafla toplantı yaptığını belirten Varank, "Vatandaşımızla devamlı bir araya geliyoruz. Gerekli destek mekanizmalarını kurgulayıp hayata geçiriyoruz. Şu anda bir sanayi sitesi içerisindeyiz. Burada yıkıma uğramış dükkanlar var, az hasarlı dükkanlar var. Biz öncelikle KOSGEB'le Acil Destek Kredisi Paketini devreye aldık. Sanayi siteleri içerisindeki küçük esnaflar ve sanayiciler hızlıca bu destekten faydalanarak çarklarını döndürsünler istiyoruz" dedi.





KOSGEB desteklerinin başvuru süreciyle ilgili bilgi veren Bakan Varank, şunları kaydetti:





"Bankalar üzerinden mikro işletmeler 250 bin liraya kadar, küçük işletmeler 500 bin liraya kadar, orta işletmeler 1 milyon liraya kadar bankalar üzerinden bu kredi desteğine başvurabilirler. Dükkanları tamamen yıkılmışsa bunları yüzde 50 artırımlı uyguluyoruz. Özellikle küçük esnaflarımız bankalar üzerinden bu krediye başvurabilecekler. Tamamen faizsiz bir şekilde, ilk bir yılı geri ödemesiz ilk bir yıldan sonra 2 senede üçer aylık taksitler halinde bu rakamları esnafımız faizsiz bir şekilde ödeyecektir.





Birçok sanayici ve esnafın barınma sorunu var. Tekrardan hayata tutunmak istiyorlar. KOSGEB'le geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için de bir projeyi hayata geçirdik. 30 bin konteyner alıp kendi çalışanını yerleştirmek isteyen ya da kendisi yaşamak isteyen esnaflarımıza da konteyner başına 30 bin liraya kadar destek veriyoruz. "





"Aynı zamanda deprem bölgesi cazip hale gelsin, yatırım yapılsın istiyoruz" diyen Varank, Sayın Cumhurbaşkanımız önemli bir karar aldı ve depremde yıkıma maruz kalmış ilçelerimizi 'Cazibe Merkezleri Destek Programına' dahil etti. 11 ilçede yapılacak yatırımlar bizim en yüksek seviye teşviklerimizden yani altıncı bölge teşviklerimizden faydalanabilecek. Bu afet bölgesinin tekrar ayağa kalkmasında önemli bir uygulama. Biz bunun gibi tedbirleri aldıkça inanıyoruz ki gerek esnafımız gerek organize sanayi bölgesindeki firmalarımız yavaş yavaş tesislerini ayağa kaldıracaklar. Yeni sanayi siteleri kurmak için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca AFAD koordinasyonunda bölgede yeni sanayi sitesi yapılması için temel atmalara başlayacağız."





Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakı'na katılması

Bakan Varank, "Bir yandan hayat devam ediyor. Siyaset devam ediyor. Altılı masa deprem bölgesini siyaset arenasına çevirdiğini gördük. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bizim partimiz pazarlık ittifakı değil. Cumhur İttifakı'na katkı sağlamak isteyen kim olursa gurur duyar bundan memnun oluruz. Yeniden Refah Partisinin seçimlerde bizimle beraber hareket etmesi bizim açımızdan memnuniyet verici." diye konuştu.



