Bakan'dan 15 TL'lik et için ikinci açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Sudan'dan 4 dolara et ithalatı yönünde bir teklif olmadı. İthalat söz konusu değil" dedi.
Bakan Fakıbaba dün yaptığı konuşmada ise Sudan'ın Türkiye'ye 4 dolara et satma teklifini değerlendirerek şunları söylemişti;
"Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım. 3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil" şeklinde konuşan Fakıbaba, "Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır. Hep üreticinin yanında olduk"
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