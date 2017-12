​Bakan: Sudan'dan ucuz et için teklif yok Bakan'dan 15 TL'lik et için ikinci açıklama Sudan'ın Türkiye'ye 4 dolara et satabileceğine yönelik haberler sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ikinci bir açıklama daha yaptı. Bakan Fakıbaba Sudan'dan 4 dolara et ithalatı yönünde bir teklifin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi 28 Aralık 2017, 16:12 Son Güncelleme: 28 Aralık 2017, 16:47 Diğer