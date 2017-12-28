Bakan'dan 15 TL'lik et için ikinci açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Sudan'dan 4 dolara et ithalatı yönünde bir teklif olmadı. İthalat söz konusu değil" dedi.

Bakan Fakıbaba dün yaptığı konuşmada ise Sudan'ın Türkiye'ye 4 dolara et satma teklifini değerlendirerek şunları söylemişti;

"Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım. 3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil" şeklinde konuşan Fakıbaba, "Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır. Hep üreticinin yanında olduk"

EKONOMİ TÜYAP'a FETÖ soruşturması

REKLAM

EKONOMİ Bakanı kızdıran talep: Bıraksak...