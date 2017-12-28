Bakanı kızdıran talep: Bıraksak...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bakanlığa gelen başvurular ile ilgili çok çarpıcı bir ayrıntıyı gündeme taşıyarak sitemini dile getirdi.

BIRAKSAK DEVASAL YAPILAR YAPACAKLAR

Bakan Özhaseki, birinci derecede sit alanlarında yapılar yükselmesi için bakanlığa bir çok başvuru geldiğini belirterek, “Şu anda bıraksanız birinci dereceden sit alanlarında inşaatlar başlayacak. Müraacatlar hep o yönde ilerliyor. Milyonlarca metre kareyi heba edecekler. Bıraksanız koyların içerisinde o güzelim koylarda devasal yapılar çıkacak” dedi.

Çevre konusunda hassasiyetlerinin bulunduğunu söyleyen Özhaseki, “Bugünlerde ihmal edilen bölüm çevre, çünkü şehircilik çok hızlı gelişiyor. İnsanlar şehirlerde yaşadığı için belediyelerle ilgiliyim fikre sahipler. Deprem gibi bir gerçek var. Bunun neticesinde olabilecekler hepimizi korkutuyor. Belediyeler bazen öne çıktığı için şehir daha çok öne çıkıyor. Ama diğer taraftan da çevre açısından müthiş derecede derinden takip edilen bir iş var. Bu çevre noktasında da hassasiyetimiz çok ön plandadır. Sebebine gelince; yaşadığımız çevre milyonlarca yılda oluşmuş. Bu çevrede oluşabilecek herhangi bir zarar hayatiyetimizin sona ermesi demektir.'' dedi.

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PARA HIRSI VAR!

Şu anda bıraksanız birinci dereceden sit alanlarında inşaatlar başlayacak. Müraacatlar hep o yönde ilerliyor. Milyonlarca metre kareyi heba edecekler. Bıraksanız koyların içerisinde o güzelim koylarda devasal yapılar çıkacak. İnsanoğlunun bitmek bilmeyen bir para kazanma hırsı var. Ama mücadeleye devam ediyoruz . Özel koruma alanlarımız var. Orada kendine has çalılar var. Bunlarla ilgili düzenlemeye devam ediyoruz. Şehirciliğin temel ilkelerini yeniden yazmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde imar ile ilgili yeni bir takım yasalar gelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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