Bal ihracatından tatlı gelir: Türk balında dış satım geçen yıla kıyasla arttı

Geçen yılın aynı döneminde yapılan 2 bin 644 ton bal ihracatından 11 milyon 419 bin 418 dolar gelir sağlandığı dikkate alınırsa, Türk balı dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yaklaşık yüzde 13, değer bakımından da yüzde 15 artış gösterdi.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 60 ARTTI

ABD, Almanya ve Suudi Arabistan, en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında ABD'ye 1313 ton bal ihraç edilerek 5 milyon 161 bin 744 dolar gelir sağlandı. Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ABD'ye 3 milyon 222 bin 928 dolar karşılığı 912 ton bal ihraç edilmişti. Böylece, ABD'ye Türk balı ihracatı miktar bazında yüzde 44, değer bazında yüzde 60 arttı. Bal ihracatında ABD'yi 2 milyon 288 bin 841 dolarla Almanya, 2 milyon 84 bin 523 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Türkiye'den yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı döneminde bal ihraç edilmeyen Slovenya, Avustralya, Japonya, Singapur, Yemen, Bangladeş, Macaristan, Lübnan, Danimarka, Cibuti, Panama, Güney Kore, Gine ve Finlandiya'ya da ürün gönderildi.

İLGİ SEVİNDİRİCİ

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu,Türk balına ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Kalyoncu, Türkiye'nin ve özellikle Doğu Karadeniz'in zengin flora ve endemik bitki çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çekti. Kalyoncu, bal dışında diğer arıcılık ürünleri olan arı sütü, polen ve propolisin de marka haline getirilerek ihraç edilmesi yönünde çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.