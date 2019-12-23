Ekonomi Artvin Arı Yetiştiriciler Birliğinden açıklama Yalanın bu kadar pahalısını görmedim, kilosu 120 bin liraya bal olmaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Artvin Arı Yetiştiriciler Birliğinden açıklama: Yalanın bu kadar pahalısını görmedim, kilosu 120 bin liraya bal olmaz

Artvin Arı Yetiştiriciler Birliğinden açıklama: Yalanın bu kadar pahalısını görmedim, kilosu 120 bin liraya bal olmaz

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen bal günlerinde Artvin bölgesine ait olduğu iddia edilen ve kilosu 10 bin ile 120 bin liraya satılan ballarla ilgili Artvin Arı Yetiştiriciler Birliğinden açıklama geldi. Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, "Kilosu 120 bin veya 10 bin liraya bal olmaz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Artvin'de 120 bin liraya ve 10 bin liraya bal satılması üzerine açıklama yapıldı.
Artvin'de 120 bin liraya ve 10 bin liraya bal satılması üzerine açıklama yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Bal günleri” 12-15 Aralık tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. Fuarda Artvin’in Sarıçayır bölgesine ait olduğunu iddia edilen bal 120 bin liraya, bir başka Artvin bölgesine ait Zekerya köyü balının ise 10 bin liraya satılması haber konusu oldu.

Artvin’in Sarıçayır ve Zekerya köyüne ait olduğu iddia edilen ballar hakkında Artvin Arı Yetiştiriciler Birliği’nden açıklama geldi. Birlik Başkanı İbrahim Durmuş yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, “Bu balları satanlar bizim üreticilerimiz değil. Bizim bölgemize de ait bal değil. Kilosu 120 bin veya 10 bin liraya bal olmaz. Bahsi geçen bölgede üreticilik yapan arkadaşlarımız ballarını kilosunu 250 liradan satmaktadır” dedi.

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"Bu ballar Artvin bölgesine ait bal değil"

Başkan Durmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen bal festivalinde, Artvin balı adı altında 120 bin ve 10 bin liraya bölgemizde bulunan Sarıçayır ve Zekerya köyüne ait balların satıldığını fark ettik. Konuyla ilgili kendimizi açıklama yapmak zorunda hissettik. Bu balları satanlar birliğimize üye 1200 arıcıdan biri değil, hatta Artvinli değil. Konusu geçen ballar açıkta satılan, etiketi olmayan, markası olmayan, uyduruk şişeye konmuş ballardır. Bu ballar 35 yıllık ve 5 bin yıllık olduğu iddia ediliyor. Bakanlık verilerine göre iki yıldan sonra saklanan bal, bal değildir. İçindeki mineralleri ölür, değerini kaybeder kanserojen maddeye döner. Bu vatandaşlar Artvin’in ismini kullanarak insanları kandırıyor. Bu birçok kanalda haber konusu olmuştur, bu bilgi kesinlikle doğru değildir” diye konuştu.

"Bakanlığı göreve çağırıyorum"

Durmuş, “Fuarda kilosu 120 bin liraya satılan, Artvin Sarıçayır’da ve kilosu 10 bin liraya satılan Zekerya köyünde üreticilik yapan arkadaşlarımıza sorduk. Onlardan kimse fuara katılmamış. Artvin’in ismini kullandıkları için biz çok rahatsızız, bakanlığı bir an önce konuyla ilgili göreve çağıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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"Yalanın bu kadar pahalısını görmedim"

  • Artvin’in Şavşat ilçesi Sarıçayır bölgesinde arıcılık yapan ve Sarıçayır Balı’nın isim patenti alan 20 yıllık arıcı Kemal Saraç ise yaptığı açıklamada, “Yalanın bu kadar pahalısını görmedim. Sarıçayır’da bal üreten iki kişiyiz. Evet oranın bal kalitesi iyi analizleri yaptırıyoruz. Değerleri baya yüksek ama yine de 120 bin liraya satılacak kadar değil” dedi.

Saraç, "Beş sen önce bir ağaç kesiliyor içinden 16 kilo bal çıkıyor. Bu bal da ‘peribalı’ adı altında piyasaya sürülüyor. Bu 16 kilo bal yıllar geçti bitmedi. Sonuçta bu baldır. Bizim peteklerde aynı ağaçtan yapılmış arılarımız aynı çiçeğe konuyor. Ben Sarıçayır balını 250 liraya satıyorum. 120 bin liraya bal olmaz. Tüketici aldanmasın öyle bir şey yok. Bakanlığın bu işe el koyması gerekir. Bizden başka bal üreten yok o bölgede. Sarıçayır’ın patenti bana ait” diye konuştu.

"Fiyat farklılıkları olabilir ama 10 bin lira anormal bir fiyat"

Şampiyon bal olarak kilosu 10 bin liraya satılan Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekerya köyünde arıcılık yapan ve aynı zamanda köy muhtarı olan Ahmet Pehlivan, “Biz satanları tanımıyoruz, bizim köyde 10 üretici var ve Ankara’daki fuara katılmadılar. Bizim ballarımız açıkta satılmaz, üretim tarihi var, seri numarası var. Üreticinin bilinçli olduğu kadar tüketicinin de bilinçli olması gerekiyor. Her ilin birliği var, bu birliklere sorabilirler. Biz ballarımızı 200 liraya satıyoruz, fiyat farklılıkları olabilir değerine göre ama 10 bin ve 120 bin anormal bir rakamdır” ifadelerine yer verdi.

Artvin Arı Yetiştiriciler Birliği, organik ve doğal bal satın almak isteyen üreticilere şu uyarıda bulundu:

"Bal damak tadıyla anlaşılmaz, akışıyla, kokusuyla anlaşılmaz analiz raporlarıyla anlaşılır. Açıkta bal satılmaz mutlaka sertifikalı, barkotlu ve ürün belgeli olması lazım."

Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu: Kilosu 150 lira
FOTOĞRAF 9
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar (54), Orman İşletme Müdürlüğünden de destek alarak Bal Üretim Ormanı’na diktiği bin 700 adet lavantanın çiçeğinden faydalanarak yeni sezonda arılarından elde edeceği balın kilosunu 150 liradan satış yapmayı hedefliyor.
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“Bin 700 adet lavanta diktik” Orman Genel Müdürlüğüne ait Bal Üretim Ormanına bin 700 adet lavanta dikimi yaptığını belirten Aydın Payar, “Orman İşletme Müdürlüğümüzün yapmış olduğu arıcılara tahsis edildi. Burası ormanın içi olduğu için arılar çok güzel bal yapıyor. Doğası çok canlı. Egzoz gazında, asfaltta ve zirai ilaçlardan uzakta bir yer. Burada şuanda lavanta dikimi yapıyoruz bin 700 tane” dedi.
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“Lavanta balının kilosu 150 lira” Payar, şöyle devam etti: “Lavanta, Haziran sonunda açıyor çiçeklenme dönemi bittiğinde doğada. Haziran’dan Kasım ayına kadar sürekli çiçek açıyor. Arı bu çiçeklerde sürekli polen alıyor. Çiçeklerden bal alıyor. Lavanta balı çok kaliteli bir bal. Kilosu 150 liradan satılıyor...
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Diğer illerde yapan arkadaşlarımıza da soruyoruz. Lavanta balı stresi azaltıyor, uykusuzluğu gideriyor, idrar sıkıntısı yaşayan arkadaşların dertlerine deva oluyor. Kırıkkale’de ilk kez lavanta balını biz yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem baharda Temmuz’da bu lavantadan bir fayda göreceğimize eminim. Biz buraya gelmeden önce 20 kilogram bal alıyorduk. Bu yıl yüzde 100 arttı gelirimiz. Çünkü köylerden zirai ilaçlardan uzak olduğu için arı etkilenmiyor. Gayet güzel verimden memnunuz.”
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“Kış günü yapıyoruz bahara yetişsin diye” Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünden lavanta desteği aldığını kaydeden Payar, “Lavanta desteği için Orman İşletme Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun müdür bey bize yardımcı oldu, lavanta getirtirdi...
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Arkadaşlarımızla beraber dikimini yapıyoruz. Bin 700 adet lavanta dikimi yapacağız şuanda. Dikim bitmek üzere kış günü yapıyoruz ki bahara yetişip açsın diye” şeklinde konuştu.
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Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu kilosu 150 lira
Title
Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu kilosu 150 lira
Title
Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu kilosu 150 lira
Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu: Kilosu 150 lira
Kırıkkale'de arıcılık yapan Aydın Payar, bal ormanına diktiği lavantadan üreteceği balın kilosunu 150 liradan satış yapacağını belirtti.
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