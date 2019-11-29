Bal ormanlarının sayısı 2023'e kadar yüzde 40 artırılacak

OGM yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye, 8 milyon arılı kovan, 83 bin 210 arıcılık işletmesi ve 114 bin 471 ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunuyor.

Üretilen 114 bin 471 ton balın 30-40 bin tonu çam balı ve bunun 8-10 bin tonu ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bal üretim miktarının ve kovan başına bal veriminin artırılması için ilk olarak 2013-2017 yıllarını kapsayan Bal Ormanı Eylem Planı'nı hayata geçirdi. Plan, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 2018-2023'ü kapsayacak şekilde yenilendi.

Ormanlarda arıcılık yapılması, ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarının yanında ormancılığın geleceği açısından da önem taşıyor.

Türkiye'nin toplam bal üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı ormanların yaklaşık yüzde 50'si bozuk yapıya sahip bulunuyor. Bal ormanlarının kurulmasıyla bozuk alan miktarı azaltılırken, bitki örtüsünün artmasıyla da topraklar erozyona karşı korunmuş oluyor. Ayrıca bal arılarının yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitlilik de korunuyor.

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Kurulan bal ormanlarıyla orman köylüleri tekrar arıcılık faaliyetlerine başlarken, bal üretiminde de önemli artış sağlandı. Bal ormanları projesiyle bugüne kadar 66 bin 864 hektarlık alanda 513 bal ormanı kuruldu. 2023'e kadar bal ormanı sayısının 720'ye çıkarılması planlanıyor.

En çok bal ormanı kurulan iller arasında 29 alanla Mersin ilk sırada yer alırken, bu ili 26'şar alanla Kayseri ve Isparta, 24'er alanla Bursa ve İzmir, 23 alanla Giresun, 22 alanla Konya ve 20'şer alanla Eskişehir, Sakarya ve Zonguldak izledi. Alan bazında ise en geniş bal ormanlarına Adana, Muğla, Trabzon ve Sakarya sahip bulunuyor.

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Arıcılık için elverişli alanlar

Ormandan yararlanarak arıcılık faaliyeti yürütecek kişilerin, bulundukları yere bağlı Orman Bölge Müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor.

Bal ormanları kurulmadan önce söz konusu alanda flora ve vejetasyon çalışması yapılıyor ve arıcılık için elverişli nektar ve polenli bitki yoğunluğu belirleniyor. Daha sonra bu bilgilere göre ne kadar ekim/dikim ihtiyacı olduğu tespit ediliyor. Bu sayede bal ormanına konuşlandırılacak arı kolonisi sayısı yaklaşık olarak hesaplanıyor.

FOTOĞRAF 23 Türkiye'nin birçok ilinden Muğla'ya gelen arıcılar, çam balı hasadı için kentte ve ilçelerinde yoğunluk oluşturdu. Arıcılar, özellikle Yerkesik, Kıran, Marmaris, Ortaca, Ula, Datça, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde ikinci hasadı yapmaya başladı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de gerçekleştirildiğini, Türkiye'deki çam balı üretiminin de yaklaşık yüzde 80'inin Muğla'da yapıldığını söyledi. Muğla ve ilçelerinde, 6 binin üzerinde ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını anlatan Şahin, kentin yaklaşık 1,5 milyon kovana ev sahipliği yaptığını, gezginci arıcılarla bu sayının hasat döneminde 3,5 milyon kovana ulaştığını kaydetti. Şahin, bu yılki çam balı hasadının iyi başladığını, halen ikinci hasadı yapan arıcıların yüksek verimden memnun kaldığını dile getirdi. Mayıs ve haziran aylarının, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yağışlı geçtiğini, önce 'bal çok olur' diye düşünerek bu duruma sevindiklerini vurgulayan Şahin, Ancak yağışlar mayıstan sonra da hiç kesilmedi. Haziran ayı sonuna kadar zaman zaman donla beraber yağışlar devam edince yüksek yaylalarda bile arının petek kabartma, petek işleme ve yavru gelişimi olmadı. dedi. Arıların, uzun süren yağışlı dönemde kovandan dışarı çıkamadıklarını ve gelişim gösteremediklerini vurgulayan Şahin, Dolayısıyla temmuz ayında da nektar salgısı olmadı. Bu nedenle Türkiye'de total olarak Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'nun bazı kesimlerinde bal üretiminde yüzde 40-50'lere varan bir düşüş yaşandı. Kültür bitkilerinde ise kısmen bal aldık. değerlendirmesini yaptı. Çam balının, Türkiye'nin balda marka değeri olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu: Türkiye'deki çam balı üretimi, geçen yıla göre rekoltesinin biraz daha üstüne çıktı. Çok şükür şu anda Türkiye arıcısını bu verimsizlikten çam balı kurtardı diyebiliriz. Şu anda çam balında hem kısmen ihracat şansımız var hem de Türkiye'deki bal üretimi azlığını çam balıyla tamamlama gücümüz var diyebiliriz. Çam balı üretiminin yıllık 35-40 bin ton civarında gerçekleştiğini bildiren Şahin, bu yıl bu üretimin daha da artacağını kaydetti. Çiçek balında, mevsimsel şartlardan dolayı aynı durumun söz konusu olamadığını anlatan Şahin, Bizim yaklaşık 70 bin ton civarında ürettiğimiz çiçek balında ciddi bir azalış var. Ancak bu sene Türkiye'de yine bal sorununun olmayacağını gözlemlemiyoruz. Çünkü çam balıyla beraber bu sorun çözüldü. dedi. Yurt dışına ihraç edilen balın tamamına yakınının, çam balı olduğun vurgulayan Şahin, bu nedenle ihracatta da bir sorun yaşanmayacağını dile getirdi. Kentte 66 bin hektar olan çam balı üretim alanının, mutlak suretle genişletilmesi gerektiğini anlatan Şahin, şunları söyledi: Eğer Türkiye arısının yüzde 50'sini Muğla'da misafir ediyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Biz şu an 10 bin ton çam balını yurt dışına gönderiyoruz. İstesek 50 bin ton da gönderebiliriz. Muğla'da bu potansiyel var. Artık planlı bir şekilde çam balı üretim alanlarımızın kesinlikle genişletmemiz gerekiyor. Eğer alanları 200 bin hektara çıkarırsak biz en az 100 bin ton çam balı üretiriz ve yurt dışında marka yaratırız. Ziya Şahin, küresel iklim değişikliklerinden en az zarar görenin, çam balı üretim alanları olduğunu, bu alanların planlı şekilde genişletilerek ekonomiye katkı sağlaması gerektiğini belirtti. . . . . . . . . Çam balı arıcıları kurtardı İlkbaharda, yağışların İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da fazla olması nedeniyle çiçek balında yaşanan yüzde 40 düşüşe rağmen çam balı rekoltesinin yüksek olması, üreticiyi sevindirdi. BiP'te paylaş

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