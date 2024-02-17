Barajlara yüzer santral: Elektriğin yüzde 10'u karşılanacak

Türkiye, 2035'e kadar güneş enerjisinden 53 bin megawat elektrik üretmeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda Devlet Su İşleri’nin (DSİ) denetimindeki baraj yüzeylerinin yüzde 3'üne de yüzer güneş enerji sistemleri kurulacak. Böylece sadece 1 yılda Türkiye toplam elektriksel kurulu gücünün yüzde 10'u karşılanacak.

DSİ işletmesindeki 861 adet barajın yüzde 3'ünün yüzer güneş enerji santralleriyle kaplaması halinde, 105 kilometrekare büyüklüğünde bir alanda toplam 11 bin megawatt kurulu güce sahip santral kurulabilecek.

RÜZGAR SANTRALİ DE KURULACAK

Kıyı kanunda yapılacak değişiklik doğrultusunda, denizler dışında kalan su yüzeylerine de yüzer güneş enerji santrali (GES) ile yüzer rüzgar enerji santrali (RES) kurulacak. Meclis gündemine alınan yenilenebilir enerji kaynak alanları düzenlemesine doğal su yüzeylerinin oldukça geniş bir alanı kapsıyor.

105 KİLOMETREKARE ALAN

DSİ tarafından yapılan potansiyel çalışmanın sonuçları milletvekilleri ile paylaşıldı. Çalışmaya göre; Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EUAŞ) tarafından işletilen barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarının sadece yüzde 3'üne yüzer GES kurulması haline Türkiye toplam elektriksel kurulu gücünün yüzde 10'u karşılanacak.

DSİ işletmesindeki 861 adet barajın yüzde 3'ünün yüzer GES'ler kaplaması halinde, 105 kilometrekare büyüklüğünde bir alanda toplam 11 bin megawatt kurulu güce sahip santral kurulabilecek. Sadece DSİ işletmesindeki barajlarda üretilmesi beklenen toplam elektrik Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi sistemlerinde bir yıl içerisinde elde ettiği üretime karşılık geliyor.

GES ile daha ucuza elektrik üretilecek

Meclis'e gönderilen raporda, yerli ve yenilenebilir enerji üretimi hedeflerini desteklenmesi için yüzer GES ve yüzer RES sayısının artırılmasının gerektiği ifade edildi. Halihazırda RES ve GES kapsamında kullanımı mümkün olmayan su yüzeylerinin enerji üretimi amacıyla ekonomiye kazandırılmasıyla daha ucuz elektrik üretileceğine işaret edildi. Denizler, baraj gölleri, suni göller, tabii göllere kurulacak GES ve RES ile ülke enerjisinin tamamının karşılanabileceği ifade edildi.







