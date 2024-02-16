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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası yılın ikinci yarısında faiz indirimine hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, faiz indirimine ne zaman başlayacaklarına yönelik istişareler yürüttüklerini belirterek, “Görüşler oldukça çeşitli ancak çoğunluk bu yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor.” dedi.

17:35 - 16/02/2024 Cuma
AA
Rusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Faiz oranında indirimin kademeli şekilde yapılacağını anlatan Nabiullina, “Enflasyonun hızlı şekilde yavaşlamaktan ziyade, kademeli olarak soğumasından bahsettiğimiz için faiz indiriminin de daha yumuşak, ardışık adımlar şeklinde yapılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Söz konusu adımların büyüklüğünün enflasyona bağlı olduğuna işaret eden Nabiullina, “Meslektaşlarımızla faiz oranındaki ilk indirimin ne zaman başlayabileceğini istişare ettik. Görüşler oldukça çeşitli ancak çoğunluk bu yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor.” dedi.

Nabiullina, Rus ekonomisinde bir resesyon tehlikesinin ise bulunmadığına dikkati çekti.

Rusya'daki ihracatçı şirketlere yönelik döviz satma zorunluluğuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Nabiullina, “Rusya Merkez Bankası, döviz kazançlarının zorunlu satışına yönelik kararın uzatılması için zorlayıcı nedenler görmüyor. Bize göre, döviz kurunun istikrara kavuşturulması amacıyla alınan bu tedbirin önemi, diğer tedbirlere göre önemli ölçüde küçüktür.” yorumunu yaptı.

#Rusya
#Enflasyon
#Elvira Nabiullina
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