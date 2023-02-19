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Ekonomi

Baykar 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 22 daireyle katıldı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında, Baykar çalışanları adına yapılan yeni 22 adet eşyalı daireyi, bir yıl süresince depremzedelere açtıklarını aktardı.

18:03 . 19/02/2023 Pazar
AA
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde, Baykar'daki çalışma arkadaşları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını kaydetti.



Bir ay sonra hazır hale gelecek dairelerin, bir yıl süreyle depremzede ailelerin kullanımına sunulduğunu aktaran Bayraktar, depremin mağdur ettiği vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanması ve sıcak bir yuvaya kavuşmaları için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya davet etti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Depremde evlerini kaybeden kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla Baykar lojmanlarımızı açıyoruz." paylaşımında bulundu.


#Baykar
#Evim Yuvan Olsun
#proje
#kampanya
#22 ev
18 dakika önce
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Baykar 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 22 daireyle katıldı
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