Bakan Özer: 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu

"Biliyorsunuz yarın 71 ilde okullarımız eğitim öğretime başlıyor. 10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Biz Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik. Bu öğrencilerimiz istemeleri durumunda pansiyonlarımızda rahat bir şekilde konaklayabilecek. İnşallah yarından sonra da bu 10 ilimizde eğitim öğretimin nasıl olacağına yönelik kapsamlı açıklamayı sizlerle paylaşacağız."