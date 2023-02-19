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Bakan Özer: 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu

Depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrenci sayısının her geçen gün arttığını belirten Bakan Özer, "10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu" açıklamasında bulundu.

17:45 . 19/02/2023 Pazar
AA
Bakan Özer

Bakan Özer

Özer, Kilis Valiliğini ziyaret ederek Vali Recep Soytürk'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 10 ilde okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptıklarını ifade eden Özer, Kilis'in depremden sonra hızla toparlandığını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Bugünlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını dile getiren Özer, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz yarın 71 ilde okullarımız eğitim öğretime başlıyor. 10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Biz Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik. Bu öğrencilerimiz istemeleri durumunda pansiyonlarımızda rahat bir şekilde konaklayabilecek. İnşallah yarından sonra da bu 10 ilimizde eğitim öğretimin nasıl olacağına yönelik kapsamlı açıklamayı sizlerle paylaşacağız."


#Kilis Valiliği
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
#Nakil
35 dakika önce
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Bakan Özer: 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu
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