Bakan Özer: 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu

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Bakan Özer
Özer, Kilis Valiliğini ziyaret ederek Vali Recep Soytürk'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 10 ilde okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptıklarını ifade eden Özer, Kilis'in depremden sonra hızla toparlandığını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Bugünlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını dile getiren Özer, şunları söyledi: