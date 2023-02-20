Asrın felaketinde 15'inci gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi

13.25:

AFAD Başkanı Yunus Sezer: 41 bin 156 canımızı yitirdik. Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz destek verdi. 19 bin arama kurtarma personeli aktif olarak devam ediyor. Bölgede 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarıma devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif çalışmalara devam ediyor. 11 binin üzerinde sorti yapıldı. Barınma faaliyetlerinde hızlı bir ilerleme var. Şu ana kadar 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. Şu anda 7 bine yakın konteyner kurulmuş durumda. Etkilenen bütün il ve ilçelerde altyapı çalışmaları devam ediyor. Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287. 40 ilimizde oluşturduğumuz barınma merkezlerinde hem barınma hem de diğer ihtiyaçlarını karşılanması noktasında çalışmalar devam ediyor. 50 milyon 720 bin sıcak yemek dağıtılmış durumda. 13 milyonun üzerinde gıda paketi de köylere ulaştı. 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Evleri hasar görmüş 864 bin 941 aileye ödeme yapıldı. Artçı sarsıntılar devam ediyor. 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalara girerek eşya taşıması kesinlikle yasak.