Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalmadı

Aslında şu an KIZILELMA kategorisinde bir teknolojik ürün dünyanın hiçbir ülkesinde yok. KIZILELMA aslında Türkiye'yi süper güç seviyesine çıkartacak teknoloji. Baykar'da 3 bin 500 insan var şu an. Türkiye'ye bambaşka kapılar açan alan aslında. Biz ilk varyant üzerinde çalışıyoruz. KIZILELMA her ürünün hayat döngüsü vardır. Hedefimiz artık uzay teknolojileri alanında yatırım yapmak. Uzayda da bizim hakimiyet oluşturmamız gerekiyor bu anlamda yeni hedef olarak uzay teknolojilerini belirledik.