SİHA'lara ilişkin Babacan'dan yeni yorum: Elbette dokunacağız

CHP'ye yakınlığı ile bilenen Halk Tv'de siyaset bilimci Can Kakışım altılı masaya tepki gösterdi. Altılı masada süren anlaşmazlıklara ilişkin Kakışım, "Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı istikrarlı bir şekilde artıyor. Ben burada altılı masanın politikalarını eleştiririm. Bizim ihtiyacımız olan CHP ve İYİ Parti'nin birlikteliği ile diğer partilerin ve HDP'ye yönelik ifadelerin olmadı aynı zamanda destek verdiği bir çalışmaydı. Aylardır altılı masanın tartışmalarıyla uğraşıyoruz" dedi.