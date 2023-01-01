SİHA'lara ilişkin Babacan'dan yeni yorum: Elbette dokunacağız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Fox TV'de katıldığı programda Baykar'ın ürettiği yerli ve milli savunma sanayi techizatlarını hedef aldı. İHA ve SİHA'lara ilişkin Babacan, "Hükümet tarafından bunlar kutsal hale getirildi" dedi.
13:08 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
DEVA Partisi Ali Babacan İHA ve SİHA'ları hedef aldı
Baykar'ın geliştirdiği İHA ve SİHA'lara ABD'li Michelin Rubin hedef almasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'da eleştirdi. Hükümetin İHA ve SİHA'ları koruduğunu belirten Babacan,
"Dokunanı yakarız deniyor. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız
" ifadelerini kullandı.
'BİZ DOKUNACAĞIZ'
İHA ve SİHA'lara yönelik Babacan,
"Hükümet tarafından bunlar kutsal hale getirildi. Dokunanı yakarız deniyor. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız"
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