Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a yanıt: Alçakça atılan iftiralara karşı hakkımızı savunacağız

Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil.



Buna izin vermedik, vermeyeceğiz!



İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek;



Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!