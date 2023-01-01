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Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a yanıt: Alçakça atılan iftiralara karşı hakkımızı savunacağız
Selçuk Bayraktar, Ali Babacan'ın SİHA'ları hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.
16:40 . 16/01/2023 Pazartesi
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Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a yanıt verdi. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.



BAYKAR'A DOKUNACAĞIZ DEMİŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Fox TV'de katıldığı programda Baykar'ın ürettiği yerli ve milli savunma sanayi techizatlarını hedef almıştı.

Babacan, İHA ve SİHA'lara yönelik "Hükümet tarafından bunlar kutsal hale getirildi. Dokunanı yakarız deniyor. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız" ifadelerini kullanmıştı.


#Baykar
#Selçuk Bayraktar
#Ali Babacan
2 gün önce
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Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a yanıt: Alçakça atılan iftiralara karşı hakkımızı savunacağız
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