Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a yanıt: Alçakça atılan iftiralara karşı hakkımızı savunacağız

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Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a yanıt verdi. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Fox TV'de katıldığı programda Baykar'ın ürettiği yerli ve milli savunma sanayi techizatlarını hedef almıştı.
Babacan, İHA ve SİHA'lara yönelik "Hükümet tarafından bunlar kutsal hale getirildi. Dokunanı yakarız deniyor. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız" ifadelerini kullanmıştı.