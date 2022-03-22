Ekonomi Baykardan kripto para açıklaması Firmamızın herhangi bir girişimi bulunmuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Baykar'dan kripto para açıklaması: Firmamızın herhangi bir girişimi bulunmuyor

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Firmamızın ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz İHA sistemleri ve firma yöneticilerimiz adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında tarafımızdan yapılan herhangi bir girişim bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
Baykardan kripto para açıklaması: Firmamızın herhangi bir girişimi bulunmuyor
Arşiv

Baykar, Twitter hesabından, firmalarının isim haklarını kullanarak oluşturulan ve kendilerine ait olmayan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarındaki girişimlere ilişkin açıklama yayımladı.

Paylaşımda, firmalarının ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdikleri iHA sistemleri ve firma yöneticileri adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında, Baykar tarafınca yapılan herhangi bir girişimin bulunmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

  • "İnternette 'www.bayraktartb2.com' adresi altında ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı isim kullanılarak başlatılan sözde kripto para girişimi ile firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Tarafımıza ait isimleri kullanan girişimlerin hepsi hukuken sorunlu, bizleri seven ve güvenen insanları aldatmaya yöneliktir. Adımızı kullanan tüm girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı ve tespit ettikçe hukuk önünde hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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