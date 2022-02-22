Kripto para piyasaları tepetaklak oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna arasındaki soruna ilişkin kartlarını masaya koyup, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı bölgelerini tanıma kararı aldı. Sonrasında ise bölgelere asker ve araçların girmesini sağladı. Bu gelişmelerle birlikte kripto para piyasaları alt üst oldu.



Başta ABD borsaları olmak üzere Asya borsalarında da büyük kayıplar yaşandı. Olası bir çatışma senaryosu üzerinde durulması beklentisi nedeniyle düşüşe geçen kripto para piyasaları Putin'in açıklamalarının ardından resmen çakıldı.

Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 7, Ethereum da yüzde 8'e yakın kayıplar gördü.



KRİPTO PARA PİYASALARI RUSYA ETKİSİYLE ÇAKILDI

Ukrayna krizindeki riskleri fiyatlayan kripto para piyasasında son günlerde kayıplar hızlanmıştı. Bitcoin geçtiğimiz hafta 44 bin dolar seviyelerinden yönünü aşağı çevirerek düşüşe geçmişti.

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Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçıların yönetimini tanımasının ardından kripto paralarda satışlar derinleşti. Geçtiğimiz gün yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden Bitcoin’de düşüş bugün de sürüyor.



Bitcoin, 36 bin 350 dolar seviyesine kadar gerileyerek şubat ayı başından beri en düşük seviyeye indi. Şubat ayını genel olarak primli seyreden Bitcoin son 1 hafta içerisinde kazançlarının tamamını sildi.

Bitcoin’in ardından sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum bugün yüzde 2’nin üzerinde kayıp yaşıyor. Ethereum, 2 bin 500 dolara kadar geriledikten sonra bu seviye üzerinde tutunmaya çalışıyor.

100 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.71 trilyon dolar seviyelerinde bulunurken, Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bugün 1.61 trilyon dolara kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte kripto para piyasasında 100 milyar dolar buhar oldu.