BBP Lideri Mustafa Destici: Asgari ücrete en az yüzde 20 fark verilmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki kongresine katıldı.

"ARADAKİ YÜZDE 20 FARK VERİLMELİ"

"Esas sıkıntıyı çekenler, asgari ücretliler, düşük maaşlı emekliler, küçük çiftçimiz, EYT’liler, işsizler ve biz bu kesimlere el uzatacağız." ifadelerini kullanan Destici, "Bu saydığım kesimlerle ilgili yılbaşında yapıldı, önümüzdeki temmuz ayında da ciddi iyileştirmeler yapılacak. Yılbaşında enflasyon yüzde 30 açıklandı, asgari ücrete yüzde 50 verildi. Bugün enflasyon yüzde 70. Aradaki bu yüzde 20 fark verilmelidir ve inşallah verilecektir. Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapıldı ama yeterli mi yetmez. Bir iyileştirme daha yapılmalı ve bunun üstüne enflasyon farkı da artı olarak verilmelidir.” diye konuştu

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‘CUMHUR İTTİFAKI PROTOKOLÜNDE İLAYI KELİMETULLAH YAZIYOR’

Dış güçlere karşı mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Destici, Türkiye’nin Libya, Azerbaycan, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyi gibi birçok noktada olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Dünyanın hangi noktasında olması gerekirse Türkiye orada. Niye orada, çünkü Türkiye’yi Cumhur İttifakı yönetiyor. Çünkü Cumhur İttifakı’nın protokolünde ne yazıyor? İlayı Kelimetullah yazıyor. Bunu başka iktidarın protokolünde göremezsiniz, çünkü ittifakın içinde bile buna karşı çıkanlar var. Daha önemlisi bunu niye yazamazlar? Masanın her ne kadar üstünde gözükmese de masanın altında olan resmi olarak ittifak masasında olmasa da fiili olarak masada olan PKK’nın uzantısı HDP var. Buna bile gerek yok. CHP’nin içinde olup da HDP düşüncesinde olan milletvekilleri var, sözcüler var."

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