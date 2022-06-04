Mustafa Destici: Muhalefet adayını belirlerken PKK'nın görüşünü dikkate alır kanaatindeyim

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Nevşehir İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Altılı masanın adayı sizce kim olacak?" sorusu üzerine Destici, muhalefetin aday konusunda mutabakat sağlayamadığını, masada görünmeyen ortakların da olduğunu savundu.

"PKK'NIN GÖRÜŞÜ DİKKATE ALINIR KANAATİNDEYİM"

Muhalefetin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve büyükelçilik yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Destici, şöyle konuştu:

"O masada altı kişi var, bir de masanın üstünde gözükmeyen ama masanın her tarafında olan yedinci bir ortak var. O da PKK'nın siyasi uzantısı HDP'dir. ABD Başkanı Biden, biliyorsunuz 'Muhalefetteki dostlarımızla Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz.' dedi. Dolayısıyla da aslında o da müdahil. Özellikle büyükelçileri vasıtasıyla sık sık görüşmeler yapılıyor. Bunun için o masada kararın kolay verileceğini zannetmiyorum. Sadece masadaki 6 kişinin iradesinin tek başına yeterli olacağını düşünmüyorum. Orada cumhurbaşkanı adayı belirlenirken mutlaka HDP'nin görüşü, PKK'nın görüşü dikkate alınır, ABD'nin görüşü dikkate alınır kanaatindeyim. Fakat şu andaki zahire göre baktığımızda yine masadaki 6 kişi açısından değerlendirdiğimizde de tamamının kafasında farklı cumhurbaşkanı adayı olduğunu tahmin ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Partisi onu aday göstermek istiyor, kendi kurmayları onu aday olarak görmek istiyor, doğrudur, haklarıdır. Çünkü bu masanın oluşmasında, kurulmasında en çok emek veren Sayın Kılıçdaroğlu olmuştur."