Ekonomi Benzine gelen indirim bu gece pompaya yansıyacak
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Benzine gelen indirim bu gece pompaya yansıyacak

Hafta içinde iki kere zam uygulanan benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim kararı alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? Benzine indirim geldi! Benzin fiyatı ne kadar oldu?
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Rusya-Ukrayna savaşıyla ve dövizlerdeki hareketlenmeyle değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim yönlü bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde 113 dolar seviyesine yükselen Brent petrol fiyatı bugün 112 dolar seviyesine indi.

Benzin 1 lira ucuzladı

Bunun üzerine gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira indirim uygulandı.

Benzin grubuna son zamlar 17 ve 19 Mayıs'ta gelmişti. Toplamda 2 lira 74 kuruş artan benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanarak motorini geride bırakmıştı.

Üç büyükşehirdeki güncel fiyatlar

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı ise şu şekilde:

İstanbul'da 22 lira 86 kuruş

Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruş

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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