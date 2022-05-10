​Benzine zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt sektörü kaynaklarının vermiş olduğu bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak. Peki benzin fiyatları ne kadar olacak? Ne kadar zam geliyor? İşte detaylar...
Motorine bu akşam zam gelmiyor
- Döviz kurları ile petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Benzin fiyatı ne kadar olacak?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.