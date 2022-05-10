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Benzine zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı zamlanacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak. Benzin fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Benzine zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları
​Benzine zam geliyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının vermiş olduğu bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak. Peki benzin fiyatları ne kadar olacak? Ne kadar zam geliyor? İşte detaylar...

Motorine bu akşam zam gelmiyor

  • Döviz kurları ile petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Benzin fiyatı ne kadar olacak?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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