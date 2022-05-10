Benzine zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı zamlanacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak. Benzin fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Abone Ol