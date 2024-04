Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda: İhracat kısıtlaması ile fiyatlar düşecek

Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçti. Son aylarda yaklaşık yüzde 170 oranında zamlanan kanatlı ürünlerin ihracatına kısıtlama getirilmek amacıyla çalışma başlatıldı. En son 2023 yılının Mayıs ayında kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatlarının ihracatı kayda bağlanmıştı. Konuya ilişkin hazırlanacak yeni düzenlemenin ise önümüzdeki ay Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor. İhracatın kısıtlanmasıyla birlikte yurtdışına çıkan aylık 50 ton civarında beyaz et, iç piyasaya sürülmüş olacak. Böylece fiyatların düşürülmesi ve tüketicinin her türlü fırsatçılığa karşı korunması sağlanacak.