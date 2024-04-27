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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'KDV' açıklaması: Doğru belgelendirme için yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdadaki KDV istismarını önlemeye yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin, işletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için yapıldığını açıkladı.

12:13 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:17 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

KDV artışı yapılmadı!


İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı.


Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.



Lokanta ve kafelerdeki KDV istismarı için yeni adım! GİB'ten yeni açıklama geldi: Hayretle karşılıyoruz KDV artışı söz konusu değil

Bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1, bazı marketlerin yüzde 20 yerine yüzde 1 KDV hesaplattığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarını önlemek için çalışma başlatırken, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ise beklenen adım geldi. Lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gidildi. Yapılan değişikliğin KDV artışı şeklinde algılanması üzerine ise Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. GİB'ten yapılan duyuruda tebliğin yanlış anlaşıldığına vurgu yapılarak herhangi bir KDV artışının söz konusu olmadığı belirtildi.


#Mehmet Şimşek
#KDV
#Resmi Gazete
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