|
Ekonomi

Yeni haftada veri gündemi yoğun

Türkiye'de piyasalar, gelecek haftadan itibaren yoğun ekonomi gündemine odaklanacak. Ticaret Bakanlığı mayıs ayının ilk günlerinde nisan ayı ihracat rakamlarını duyuracak. TÜİK ise nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak.

14:41 - 27/04/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 29 Nisan Pazartesi günü nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Endeks şubatta 99 iken martta yüzde 1 artarak 100 değerini almıştı.


Kurum, bu ayın son gününde mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile yılın ilk çeyreğine dair turizm istatistiklerini de açıklayacak.


Turizm geliri 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar olmuştu.


İhracat rakamları duyurulacak


Ticaret Bakanlığı da mayıs ayının ilk günlerinde nisan ayı ihracat rakamlarını duyuracak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.


Enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacak


TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini de 3 Mayıs Cuma günü kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 3,16, yurt içi üretici fiyat endeksi de yüzde 3,29 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 olarak gerçekleşmişti.

#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#TÜİK
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
36 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?