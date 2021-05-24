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Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 24 Mayıs haftaya başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 artışla 1.453,69 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
BIST 100 endeksi 24 Mayıs rakamları: Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 artışla 1.453,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,85 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.453,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma gününü yüzde 0,14 değer kazancıyla 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 0,73 yükseliş kaydetti.

Analistler, küresel pay piyasalarının enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizlikler ve açıklanan verilerin desteklediği büyüme beklentileriyle yön arayışında olduğunu söyledi.

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