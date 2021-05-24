Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Bitlis Çayı Viyadükü Yüklenici Firma Yetkilisi Arafat Özaydın, “Bitlis Çayı viyadükünün 900 metre uzunluğunda olup iki kenar ayak ve 10 orta ayak olmak üzere maksimum açıklığı ise 90 metredir. Aynı zamanda ayak yüksekliği 54 metredir. Bu projemiz itme-sürme tekniğiyle yapılmaktadır. Çelik konsolsuyum olup 14 bin 700 ton ağırlığa sahiptir. Bu projeyi önümüzdeki yıl tamamlamayı planlamaktayız. Şu ana kadar 120 metre civarında itme sürme yaptık. Bitlis’te projenin iki ayağı için Baykan ve Bitlis yönünde olmak üzere iki adet fabrika kurduk. Aynı zamanda üç adet fabrikamızda Ankara’da bulunmaktadır. Burada da projemiz için imalatlar yapılmaktadır. Bu projede yaklaşık olarak 350 kişi istihdam edilmektedir. Bu proje bittiği takdirde bölgenin ulaşımı ve trafiği ciddi anlamda rahatlayacak. Bu viyadükün yapım amaçlarından biri de bölgede heyelan ve çığ tehlikesinin olmasıdır” diye konuştu.