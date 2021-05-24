Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından yeniden en güvenli liman olan altında yeni haftanın ilk gününe ilişkin rakamlar da belli oldu. Yatırımcılar altının gramın kaç lira olduğunu çeyrek altının ne kadardan alınıp satıldığını araştırıyor. İşte 24 Mayıs altın fiyatları..
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 506 lira seviyesinde tamamlayan gram altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı.
İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı 509 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından yeniden en güvenli liman olan altına olan talebin artması da yaşanan yükselişte etkenlerden sadece biri olarak dikkat çekiyor.
İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı Cuma gününü yüzde 0,16 artışla 506,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 819,00 lira, Cumhuriyet altını 3.354,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 506,00 liradan işlem gördü.
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 508,57 TL alış 508,66 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 816 TL alış 836 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.623,00 TL alış 1.671,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 3.324,51 TL alış 3.408,28 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.883,01 dolardan işlem görmeye devam ediyor.