Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasalarda geçen hafta euro karşısında son üç ayın en düşük düzeylerine gerileyen dolar, yeni haftaya hafif toparlanarak başladı. Dolar, iç piyasada haftanın ilk işlem gününe 8.40 liranın üzerinde başladı. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi AA
24 Mayıs döviz fiyatları: Dolar haftaya nasıl başladı?
Foto/arşiv

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4120 liradan, avro 10,2600 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,4100 liradan alınan dolar, 8,4120 liradan satılıyor. 10,2580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2600 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3850 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2110 lira olmuştu.

Bölgede bir ilk olacak: 12 ayaklı çelik köprü inşa ediliyor
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Türkiye’de nadir uygulanan projelerden biri olan itme-sürme tekniğiyle Bitlis’te bölgenin en büyük viyadükü yapılıyor.
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Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki köprünün parçaları Ankara ve Bitlis’te oluşturulan fabrikalarda çalışan 350 kişi tarafından yapılıyor.
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Yapıldıkça ayaklara doğru itilen köprüyol bittikten sonra bölgede büyük sorunlardan biri olan heyelan riskine rağmen trafik akışını sürdürecek.
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Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Bitlis Çayı Viyadükü Yüklenici Firma Yetkilisi Arafat Özaydın, “Bitlis Çayı viyadükünün 900 metre uzunluğunda olup iki kenar ayak ve 10 orta ayak olmak üzere maksimum açıklığı ise 90 metredir. Aynı zamanda ayak yüksekliği 54 metredir. Bu projemiz itme-sürme tekniğiyle yapılmaktadır. Çelik konsolsuyum olup 14 bin 700 ton ağırlığa sahiptir. Bu projeyi önümüzdeki yıl tamamlamayı planlamaktayız. Şu ana kadar 120 metre civarında itme sürme yaptık. Bitlis’te projenin iki ayağı için Baykan ve Bitlis yönünde olmak üzere iki adet fabrika kurduk. Aynı zamanda üç adet fabrikamızda Ankara’da bulunmaktadır. Burada da projemiz için imalatlar yapılmaktadır. Bu projede yaklaşık olarak 350 kişi istihdam edilmektedir. Bu proje bittiği takdirde bölgenin ulaşımı ve trafiği ciddi anlamda rahatlayacak. Bu viyadükün yapım amaçlarından biri de bölgede heyelan ve çığ tehlikesinin olmasıdır” diye konuştu.
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Viyadükün tamamlanmasının ardından vatandaşların ulaşımlarını heyelan riskine rağmen güvenli bir şekilde sürdüreceklerini ifade eden Özaydın, “Bitlis Çayı viyadükü projemiz, bölgenin en uzun projesi olup tamamlandığı zaman bugüne kadar yaşanan problemler ortadan kalkmış olacaktır. Sürücülerin kış şartlarında çektiği zorluklar tamamen ortadan kalmış olacak ve bölge ciddi bir projeye kavuşacaktır. İtme-sürme tekniği çok zor bir proje olup yatay ve düşey kulpları olduğundan dolayı böyle bir projenin bölgede yapılmış olması teknik açıdan bölgeye de ciddi bir kazanım sağlayacaktır. Firma olarak da bu projenin güzel bir şekilde sonuçlanacağını taahhüt ediyoruz. 2022 yılında bu yolu vatandaşlarımız rahatlıkla kullanmış olacaktır. Burası bölgenin çok önemli bir yolu, aynı zamanda Diyarbakır’ın, Adana’nın ve Mersin’in bağlantı yoludur. Dolayısıyla tırlar ve yüklü araçların ciddi anlamda kullanmış olduğu bir yoldur” dedi.
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Bölgede bir ilk olacak: 12 ayaklı çelik köprü inşa ediliyor
Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve her yıl kış aylarında heyelan nedeniyle geçişi zor olan bölgede inşa edilen çelik köprü bölgede ilk olurken, Türkiye'de ise nadir uygulanan projelerden biri olacak. 12 ayak üzerine inşa edilecek çelik köprünün 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

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