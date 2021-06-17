Ekonomi Borsa yeni güne düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 17 Haziran yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 azalışla 1.423,00 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
BIST 100 endeksinde 17 Haziran rakamları: Borsa güne düşüşle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,31 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 1.423,00 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 1,04 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren holding ve yatırım olurken, değer kazanan bir sektör endeksinin bulunmadığı görüldü.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,78 değer kaybıyla 1.431,31 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden "şahin" olarak değerlendirilmesi ile pay piyasalarında satış baskısı arttı.

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