Altın fiyatlarında sert düşüş

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar en güvenilir yatırım aracı olarak gördükleri sarı metalin canlı ve güncel rakamlarını araştırıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber inişli çıkışlı grafiğe sahip olan canlı rakamlar da bu noktada önem kazanıyor. Buna göre; 17 Haziran 2021 cumhuriyet, , yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeler…
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 503,80
SATIŞ(TL) 503,88
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 815,00
SATIŞ(TL) 832,00
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik
YARIM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ(TL) 1.628,00
SATIŞ(TL) 1.663,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
ALIŞ(TL) 3.253,00
SATIŞ(TL) 3.315,00
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Edirne’de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten İsmail Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Altının gramının şu anda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti.
Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi.
Öte yandan altın fiyatlarındaki yükselişi yenisafak.com okuyucuları için yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının altını çiziyor.
Altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getiren İslam Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi.
Uzman isim tarih verdi: Gram altının 600 lira olması bekleniyor
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayında altının gramının 600 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.
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Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayı ile birlikte yurt dışı yatırımcılarının da gelmesiyle fındık sezonunda altında yükseliş trendini beklediklerini söyledi.
Özellikle Karadeniz’in fındığının da altındaki yükselişe etki edeceğine dikkat çeken Kumaş, Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz dedi.
En çok yatırım aracı altın oldu <br> <br> Yatırımcılar tarafından en çok tercihin altın olduğuna vurgu yapan Başkan Nuri Kumaş, Altın 2021 yılına aşağı türbülansta ve gramda 80 lira değerinde başlamıştı. Bununda etkisi ise maliye bakanlarımızın değişmesinden oluştu...
Şimdi ilk 4 ayda altınımıza baktığımızda yavaş yavaş grafiklerde yükseldiğini görüyoruz. Şu anki para piyasasındaki son durumlarda dövize olan ilgi biraz daha arttı. Şu an altına ise yatırımcılarımız tarafından taleplerin gelmesi oldukça yoğun geçiyor...
. Şu an 22 ayar bileziği 417 ile 420 bandında satışa sunuyoruz. Çeyrek altında ise 740 ile 750 bandında satışlarımız devam ediyor. Sıcak parası olanlar altına yatırım yapsın diyebiliriz. Çünkü altının 4.çeyrekte yükselebileceğini ve 500 lirayı göreceğini söylemiştik diye konuştu.
Altın en güvenli yatırımdır <br> <br> Yurt dışı ve yurt içi yatırımcılar için altının iyi bir yatırım kaynağı olabileceğini söyleyen Kumaş, Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza önerimiz altınlarını alabilirler. Bu aylar geçici olacak ve altında yükseliş devam edecek. Önümüzdeki aylar yeni bir yükseliş dalgalanmaların beklentisidir. Karadeniz’in yeşil altını olan fındık, sezonun açılmasıyla beraber dışarıdan gelen fındık sahiplerinin de cazibesi haline gelecektir diye konuştu.
Cumhurbaşkanımızın davetini biz de destekliyoruz <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışındaki yatırımcıların altın ve dövizlerini Türkiye bankalarında kullandırmaya yönelik davetine de destek veren Kumaş, Bir ailede olağan üstü durumda aile bireylerinden herkes fedakarlık yapar. Bizim yerli ve yurt dışındaki tasarruf sahibi yatırımcılarımız ülkemize bu yatırımları yapmalıdır...
Bu dönemde ülkemize hep birlikte yardımcı olmalıyız. Varlıklarımızı Türk bankalarında değerlendirmeliyiz. Buna hem bizlerin ihtiyacı hem de ülkemizin ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın davetini bizler de destekliyoruz şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı’nın çağrısına kuyumculardan destek: Yakında göreceğiz
Ordu'nun Ünye ilçesi Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayının gelmesiyle beraber altında yeni yatırımcıların olacağını ve yurt dışındaki varlık sahibi vatandaşların ise birikimlerini Türkiye'de değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Kumaş, "Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz" dedi.