Milli helikopter Gökbey'den bir başarı daha: Tasarım Organizasyonu Onay Belgesi verildi

SGHM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, TUSAŞ tesislerindeki törenle daha önce Hürkuş projesi kapsamında sabit kanat hava araçları için TUSAŞ'a verilmiş onay kapsamı "Büyük Döner Kanatlı Hava Araçları"da kapsayacak şekilde genişletilerek, T625 Gökbey helikopterine Tasarım Organizasyonu Onay Belgesi olarak verildi. SGHM Genel Müdürü Kemal Yüksek. törende, hedeflerine ulaşma noktasında bu tür çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

İki kurumun bu tür projelerde eşgüdümlü olduğunu dile getiren Yüksek, bu yetkiyi vermekten mutlu olduklarının altı çizdi.

OYNAT 04:02 Motor çalıştırıldı: Yerli helikopter Gökbey geliyor 2021 yılına girilmesiyle birlikte Türk savunma sanayine güç katacak çok sayıda proje için de geri sayım başladı. Söz konusu projelerden biri ise seri üretim aşamasına geçilmeden özellikle yurt dışından büyük ilgi görüyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu yerli imkanlarla geliştirilip üretilen Türkiye'nin ilk Genel Maksat Helikopteri: Gökbey.. BiP'te paylaş

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"Tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel KOTİL ise bugünün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Daha önce sabit kanat Hürkuş için bir sertifikasyon yetkimiz vardı. Şimdi ise sıfırdan tamamen yüzde yüz milli helikopterimiz olan Gökbey için de önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. SHGM ile olan işbirliğimizi kuvvetlendirerek, yerli ve milli ürünlerimiz için gereken tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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#GÖKBEY helikopterimiz için kritik bir aşamayı daha başardık. 🚁 #GÖKBEY'e @SHGM tarafından "Tasarım Organizasyonu Onayı" verildi, böylece TİP sertifikası alma yolunda önemli bir adım atıldı. pic.twitter.com/AGdHGYiGRU — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 17, 2021

EKONOMİ Yerli Gökbey helikopterine tarihe geçecek test