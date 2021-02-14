Ekonomi Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Kripto para birimi Bitcoin, 49 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yatırımcılara tavsiye veren uzmanlar, Bitcoin'in 50 bin dolara ulaşacağını iddia etti.

Haber Merkezi Diğer
Kripto para birimi Bitcoin'in temsili görüntüsü.
Kripto para birimi Bitcoin'in temsili görüntüsü.

Son yıllarda büyük bir trend haline gelen kripto paralara yatırım oranı her geçen gün artıyor.

Kripto para piyasasında en çok kullanılan Bitcoin, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kısa zaman içinde 1,5 milyar dolarlık yatırım

Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren yükseliş eğiliminde olan kripto para birimi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın açıklamalarının ardından büyük bir ivme yakaladı. Uzmanlar, söz konusu açıklamaların ardından bu yılın ocak ayında 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade etti.

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49 bin 300 doları gördü

Coindesk isimli haber portalına göre; Bitcoin’in 20 farklı ticaret platformundan bir araya getirilen ortalama fiyatı, veri başına 49.143 dolar.

Kripto para birimi, son 24 saatte en az yüzde 3.33 değer kazanarak 49.300 dolara ulaştı.

Kripto ‘işlerin’ parası
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Kripto ‘işlerin’ parası

"50 bin doları görecek" iddiası

Sputniknews'te yer alan bilgiye göre ise, kripto para uzmanları, Bitcoin'in uzun vadede 50 bin dolara ulaşabileceğini iddia etti.

Koronavirüs salgını ve ekonomik kriz nedeniyle para birimlerinin zayıfladığını ifade eden uzmanlar, Bitcoin’in son bir yılda yüzde 340 büyüğünü ifade etti.

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