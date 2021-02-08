Tesla toplamda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu

Tesla, SpaceX ve The Boring Company gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, özellikle son birkaç haftadır Twitter profilindeki düzenlemelerle gündemde. Geçtiğimiz ay sonu Twitter profiline Bitcoin simgesi yerleştiren Musk, önemli bir yükseliş sağlamış; ardından Dogecoin için de benzer bir düzenleme yapmıştı.

Bu hamleyle birlikte Bitcoin'in güncel değeri de 43 bin doları aştı.

Bitcoin 43 bin doları aştı

Şirket bugün gelinen noktada ise toplamda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Henüz çok yeni olan bu gelişme, Elon Musk'ın geçtiğimiz dönemlerdeki söylemlerini doğrular nitelikte. Zira Musk kısa bir süre önce de geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Ayrıca bununla birlikte Bitcoin'in fiyatı da 43 bin doları aştı.

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