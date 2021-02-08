Teknoloji Tesla toplamda 15 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu
İNTERNET

Tesla toplamda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu

Tesla, kripto para yatırımları konusunda yeni bir adım attı ve toplamda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Bu hamleyle birlikte BTC fiyatı da 43 bin doları aştı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Bitcoin
Bitcoin

Tesla, SpaceX ve The Boring Company gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, özellikle son birkaç haftadır Twitter profilindeki düzenlemelerle gündemde. Geçtiğimiz ay sonu Twitter profiline Bitcoin simgesi yerleştiren Musk, önemli bir yükseliş sağlamış; ardından Dogecoin için de benzer bir düzenleme yapmıştı.

Bu hamleyle birlikte Bitcoin'in güncel değeri de 43 bin doları aştı.

Bitcoin 43 bin doları aştı

Şirket bugün gelinen noktada ise toplamda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Henüz çok yeni olan bu gelişme, Elon Musk'ın geçtiğimiz dönemlerdeki söylemlerini doğrular nitelikte. Zira Musk kısa bir süre önce de geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Ayrıca bununla birlikte Bitcoin'in fiyatı da 43 bin doları aştı.

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