Ekonomi Biyoteknoloji üssü olacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Biyoteknoloji üssü olacağız

Türkiye’nin ithal ettiği 1 milyar dolarlık biyoteknolojik ilaç artık Türkiye’de üretilebilecek. 100 milyon dolarlık yatırımla fabrika kuran CinnaGen, ihracat da yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Biyoteknolojik ilaçlar artık Türkiye’de üretilebilecek.
Biyoteknolojik ilaçlar artık Türkiye’de üretilebilecek.

CinnaGen İlaç, 2 buçuk yıldır üzerinde çalıştığı ve Türkiye’yi biyoteknoloji üssü yapabilecek yeterlilikte know how’a sahip fabrikasının kapılarını açtı. İlk etapta 30 milyon dolarlık fiziki ve 70 milyon dolarlık know- how olmak üzere toplamda 100 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçen fabrika, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını üretmenin yanı sıra 20 ülkeye ihracat yapacak.

CinnaGen İlaç’ın 2023 ihracat hedefi ise 100 milyon dolar. Bu yatırım ile CinnaGen İlaç, global bir oyuncu ve devamında dünyanın ilk 10 biyoteknolojik ilaç üreticisinden biri olmayı hedefliyor.

600 milyon $’lık katkı

Yeni yatırımla şirket, kanserden MS’e kadar pek çok hastalık için ilaç üretecek.

Fabrikanın faaliyete girmesiyle ilk etapta 150 milyon dolarlık biyoteknolojik ilaç ithalatının duracağını söyleyen CinnaGen İlaç CEO’su Ferhat Farşi, “Türkiye şu an katma değeri yüksek olan ilaçları ithal ediyor. 1 milyar dolarlık bir biyoteknolojik ilaç ithalatı söz konusu. CinnaGen İlaç olarak fabrikamızın açıldığı bugün bu ithalatın büyük kısmını ülkede üretebiliriz. Bu ilaçların tamamını Türkiye’de üreterek net ihracatçı konumuna gelmek için planlarımızı başlattık. Bunun için anlaşmalarımızı imzaladık. Örneğin Cezayir ile yaptığımız bir anlaşmanın tutarı 3 yıllık 45 milyon dolar değerinde. Kimyasal ilaçların ortalama kutu fiyatı 8 lira civarında ama bizim ilaçların minimum değeri 500 dolardan başlıyor” şeklinde konuştu.

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Şirket, Türkiye’de yakında 3-4 fabrika daha kurmayı hedefliyor.

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