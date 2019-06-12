Ekonomi Yetiştirdiği koyunları internetten satıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yetiştirdiği koyunları internetten satıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde Romanov cinsi koyun yetiştiriciliğine hobi olarak başlayan 40 yaşındaki Rauf Öküzcü, koyunlar kısa sürede çoğalınca internet üzerinden satışa çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rauf Öküzcü,
Rauf Öküzcü,

Aydın’ın Efeler ilçesinde Romanov cinsi koyun yetiştiriciliğine hobi olarak başlayan 40 yaşındaki Rauf Öküzcü, koyunlar kısa sürede çoğalınca internet üzerinden satışa çıkardı.

2016 yılında Hollanda’nın Utrecht kentinden gelerek Aydın’ın Efeler ilçesine yerleşen Rauf Öküzcü, çiftçilikle uğraşmaya başladı. Veteriner olan eşi Diane ile birlikte kendi kurdukları çiftlikte, tarımla uğraşan Öküzcü, internet üzerinden gördüğü Romanov cinsi koyunları yetiştirmek için girişimde bulundu.

YOĞUN TALEP VAR

Öküzcü, 14 koyunla başladığı işte 8 ay sonunda koyun sayısı 40’a ulaşınca, bu koyunları internet üzerinden satmaya karar verdi. Sosyal medya platformlarından koyun satışına başlayan Öküzcü, Türkiye’nin bir çok bölgesinden talep olduğunu söyledi.

Satışa çıktıktan sonra koyunlarına rağbetin yüksek olduğunu dile getiren Öküzcü, “Koyunlarımı internet üzerinden satışa çıkardım, bayağı bir talep var. Kırşehir’den, Manisa’dan, buradaki yakın bölgelerden talepler oluyor. Sosyal medya platformlarına koyunlarımın fotoğraflarını ve videolarını koyuyorum. Almak isteyenler buradan koyunlarını beğenip, ayırtırıyorlar ve buraya gelip alıyorlar. Genelde üretmek için satın alıyorlar. Tabi kurbanlık içinde uygunlar” dedi.

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