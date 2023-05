Borsa haftaya yükselişle başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Et fiyatlarına değinen Bakan Kirişci " "Şu anda et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Et Süt Kurumu regülasyonu sağlayacak" dedi.