Bakan Kirişci et fiyatları açıklaması: Et Süt Kurumu regülasyonu sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , NTV'de gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Kirişci "Şu anda et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. İstanbul'da başladık, Ankara'ya geldik. Şu anda fiyatlarda ciddi gerileme var. Marketlere ürün veriyoruz, bunun bilinmesinde yarar var. Marketçilik yapmak gibi görevimiz yok. Et Süt Kurumu regülasyonu sağlayacak" dedi.

Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:

Hububatta önceki yıla göre yüzde 8'lik artış beklentimiz var. Üretici lehine alınan karar var. Regülasyon kurulumuz TMO. TMO'nun depolarını boşaltması ve yeni alımlara kendini hazırlaması gerekiyor. İçeriden alımın gerçekleşmesi bekleniyor. Üreticinin korunması da var. Geçtiğimiz yıl da aynısını yaptık.

TMO bizim merkez bankamız. Et Süt Kurumu, hayvansal için Merkez Bankası, Türk Şeker var, Çaykur'umuz var. Hiç olmadığı kadar regülasyon kurumlarımız devrede oldu, olmaya devam edilecek.

Çalışma yaptık, son ana kadar muhafaza etmekte yarar var. Hasat faaliyeti başlamadı. Hasat başladığında üreticinin kazanması bizim için esas.

Hayvansal üretim kısmında telef olması oldukça düşük. Bitkisel üretimde problem yok. Sonbaharda üretimi yapılanlar depremden etkilenmedi. Verilen destekler ve desteklerin öne alınması 13,8 milyar destek zamanından önce verildi. Mazot ve gübre desteğini aynileştirmiştik. Nakdi olarak bunları ödedik. Yem desteği verdik. Bizim tarımsal desteklerimiz 57,6 milyar liraya gelmiş oldu. 32 milyardan fazlasını vermiş olduk. Böyle bir uygulamayla üreticinin üretmeye devam etmesi, bu üretimi yaparken yaşadığı aksaklıkları telafi edilmesi adına zamanında adımlar atıldı.

Türkiye'nin soğan arzıyla ilgili problemi yok. 100 kg soğana ihtiyaç varsa 115 kg soğan üreten ülkeyiz. 15 kg'lık fazlalık süreçle ilgili yeterlidir. Adana halini ararsanız soğanın 11-12 liraya geldiğini görebiliriz, duyabiliriz. Tarım ürünleri üzerinden spekülatif söylemler karşılık buluyor. Yüzde 115'lik karşılama oranımız var. Patates için de aynı şekilde, üretim fazlamız var. Buradan ilerisi Ticaret Bakanlığı'nı ilgilendirdiği için bizim görev alanımızın dışına çıkıyor.

El değiştirmeler ticarete konu olduktan sonraki kısmını söylüyorum. Aradaki spekülatif davranışlar, lojistik maliyetleri var. Kent tarımı yaklaşımımız var. Bir kentin kendine yeterli olması lazım. Lojistik maliyet bu. Ürün tazeliğini sağlamak için de artı getiriyor. Lojistik maliyet düştüğü için egzoz emisyonu yok, çevresel etkileri var. Üreticinin kazandığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ankara, Amasya, Çorum, Adana, Tokat ve Konya soğan için söylüyorum. Bunlara uzak şehirlere de üretimin ulaştırılması gerekiyor. Planlı tarımdan söz ettik. Patates, soğan stratejik olmasa da vatandaşın mutfağını ilgilendiriyor.

Şu anda et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. İstanbul'da başladık, Ankara'ya geldik. Şu anda fiyatlarda ciddi gerileme var. Marketlere ürün veriyoruz, bunun bilinmesinde yarar var. Marketçilik yapmak gibi görevimiz yok. Et Süt Kurumu regülasyonu sağlayacak.

Şap Enstitümüz çok başarılı çalışma yürüttü. 37 günde şap hastalığına karşı aşı geliştirdi, hayvanlarımız hızla aşılanıyor. Bu hastalığın kontrol altına alınmasıyla ilgili aşılama çalışmaları devam ediyor. 16 milyon aşı üretildi, 14 milyonu piyasa sunuldu, 10 milyon hayvan aşılandı. Şaptan dolayı hayvan hareketlerine getirilen kısıt küçük baş hayvanlar için ayın 28'inden itibaren kısıt kalmadı. Aşıyı yaptırmış ve üzerinden 21 gün geçmiş olması gereken büyükbaşların da hayvan hareketlerine izin veriliyor.

Bir ay öncesine göre kurak geçmişti. Bu ay yeteri kadar yağış alıyor. İstanbul başta olmak üzere, Bursa gibi yeraltı sularına ihtiyaç duyan illerde mutlu edecek seviyelere geldi. Nisan sonu yeteri kadar yağışlı geçti.

Türkiye artık kendi helikopter, uçak, İHA, SİHA'sını yapan gururlandıran gelişmeler var. Uçak ve helikopterleri niye kiralayalım. Herkesin aynı dönemde ihtiyacı olan uçak ve helikopterleri teminde güçlük çekiyoruz. 31 tane bizim kendi envanterimizde uçak ve helikopterlerimiz var. Biz yine ihtiyaç olur diye 75 tane helikopter, 22 uçak, 8 tane İHA'mızla yapay zeka ve akıllı kuleleri kullanarak orman yangınlarında etkin olmak istiyoruz. Karada da araröz ve çalışma araçlarını iki katına çıkardık, 5500 makine parkında aracımız var. İnsanlarla ilgili de çalışmalarımız oldu, ORKUT Timimiz var. Ülkenin ihtiyacı olduğunda depremde de bu araçlar kullanıldı.

Dün itibarıyla Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinde programlar yaptık. Türkiye geneli için söylenebilir, vatandaşın olağanüstü memnuniyeti var. Karşı tarafın sergilemiş olduğu tavır Cumhur İttifakı'nın elini güçlendiren bir tavır. Bizim odaklandığımız en önemli durum deprem. Bu yaraların satılması konusu çok önemliydi. Enkaz altından çıkarılmışsınız, insani ihtiyaçlarınız karşılanmış. 2169 konutun 1079'unun temelleri atılmış ve yükseliyor Afşin'de. 11-12. ayda bunları teslim edeceğiz. 6-7 ayda inşaat yapabilme kabiliyeti olan ülkeden bahsediyoruz. Devlet olarak da bu gücü sergiliyor olmanız gerekiyor. 2 trilyon lirayı aşan maliyeti var. Kamuda şu aksadı, ödeme yapılmıyor desin. Bütün bunların hepsi de bu dönemde yapıldı. Vatandaş tevekkül içinde. Vatandaş memnun mutlu, sahada da kimseyi göremiyoruz onu da söyleyeyim.

Türkiye depremi ilk defa yaşamadı. En son deprem İzmir depremiydi. Tüm depremlerde hükümetimizin ne yaptığını, vatandaşın yanında nasıl yer aldığını herkes gördü. Köy evlerini teslim ettik. Bence bu büyük bir sermaye, pozitif süreç.

Tekstil sektörü Kahramanmaraş için önemli bir sektör. Yüzde 70 gibi Kahramanmaraş'ta tekstil paya sahip. Yıkılan, zarar gören binalar, üretim tesisleri yüzde 30'lar mertebesinde. Önümüzdeki aylarda yüzde 60'lara çıkacağı beklentisinde. Kuyumcularla ilgili Kuyumcukentleri var, 363 iş yeri var orta hasarlı. Orta hasarlı yerlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Orada da Sanayi Bakanlığı büyük bir çalışma yürütüyor. Çelik tencerede Kahramanmaraş öncü olan bir il. Kapasite şu anda hali hazırda düşük durumda.







