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Ekonomi

Destici'den emeklilere müjde: Seçimden sonra en düşük maaş 11 bin lirayı geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada, seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi ile milyonları sevindirecek haberi vereceklerini ifade etmişti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den de bir müjde geldi. Destici, "Temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek" dedi.

10:13 . 2/05/2023 Salı
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BBP Başkanı Mustafa Destici

BBP Başkanı Mustafa Destici

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Sayılı günlerin kaldığı seçimle ilgili siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhur İttifakı üyesi Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici, İstanbul Pendik'te bir sosyal tesiste sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenlemeyi duyurarak hem memurlara hem de emeklilere müjde vermişti. Hayat pahalılığına değinen Destici de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını destekledi.

"Hayat pahalılığı sonrası düzenleme yapacağız'

Destici, şu ifadeleri kullandı: "Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek.

"PKK, PYD, YPG adıyla Amerika desteğiyle orada bir terör devleti kurmaya kalktı"

Öte yandan teröristlerin İHA ve SİHA'ların korkusundan başlarını mağaraların dışına çıkaramadığını, özellikle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde harekatların devam ettiğini dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: Suriye'nin kuzeyinde neden Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaptık? Çünkü PKK, PYD, YPG adıyla, Amerika desteğiyle orada bir terör devleti kurmaya kalktı. Türkiye, önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaparak bıçak gibi kesti, sonra Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı harekatlarıyla adeta sınırlarımızın 40 metre ötesine süpürdü attı.

"Kılıçdaroğlu ne diyor? PKK orada olsun, devlet kursun diyor"

Destici, "Şimdi bu yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD olsun' diyor. PYD kim, PKK. Yani 'PKK orada olsun, devlet kursun' diyor. Neden çünkü ABD, Batı öyle istiyor. Neden? Şu anda seçim ittifakı yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Kandil ve HDP öyle istediği için bunu açıklıyor." ifadelerini kullandı.


Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'na emekli ve gaziler için yapılanları bir bir sıraladı: Pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz
Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'na emekli ve gaziler için yapılanları bir bir sıraladı: Pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. "Boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz." diyen Nebati, hükümetin emekli ve gaziler için yaptığı çalışmaları bir bir sıraladı. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye azimle devam ettiklerini belirten Nebati, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bir yandan ülkemizi küresel bir güç konumuna adım adım taşırken, bir yandan da giderek artan kaynaklarımızla emeklilerimizin ve milletimizin her bir ferdinin refahını günbegün artırmak konusunda kesin kararlıyız" ifadelerini kullandı.


#Mustafa Destici
#BBP
#emekli maaşı
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