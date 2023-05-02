Memurlara müjde: Enflasyon farkıyla birlikte refah payı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız” dedi.

Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, memurlara müjdeler verdi. Emeklilerden memurlara, işçilerden iş dünyasına toplumun hiçbir kesimi ihmal etmediklerini vurgulayan Erdoğan, millete verdikleri hangi söz varsa bahaneye sığınmadan tek tek hayata geçirdiklerini anlattı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak bir başka önemli adım daha attık.”

SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

“Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi, inşallah milletimizle paylaşacağız. Yine bu dönemde, müjdesini sizlerle birlikte verdiğimiz sözleşmeli kamu görevlilerinin kadroya geçişini sağladık. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin uzun süredir beklediği ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Sene başında kamu çalışanlarımıza ilave yüzde 13,5 oranında refah payı vererek çalışanlarımıza yüzde 30 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını, reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında, enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.”

Kira sorununu çözeceğiz

Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını açıklayan Erdoğan, “Gerek TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, gerekse memurlarımız ve ücretli çalışanlarımızın refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Bay Kemal’i emekli edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücretten vergiyi kaldırmaya dair vaadini eleştiren Erdoğan, “Uyan da balığa gidelim. Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 buçuk yıl oldu. İnşallah 14 Mayıs'ta bu trajikomik vakalara son vereceğiz, tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu’nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece CHP seçmenini ve milletimizi bu eziyetten kurtaracağız” dedi.

Beraber başardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladı olduğunu anımsattı. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışarak ter döktüğünü belirten Erdoğan, “Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum.”

Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı’nda

AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla buluşacağı mitinge Cumhur İttifakı ortakları da katılacak. AK Parti'den yapılan açıklamada, mitinge tarihi katılımın beklendiği ve Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.







