Petrol müjdesi: Bakan Dönmez "yeni rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak" diyerek duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan petrol müjdesiyle ilgili “An itibariyle sondaj çalışmalarımız, kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu” dedi.

“İlk değerlendirmeler olumlu”