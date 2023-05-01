Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra milyonları sevindirecek haberi paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek Bayramı'nı tebrik ediyorum. Polis memuru Özgür Barçın evladımıza ve Resul Barutçu evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Memur-Sen camiasıyla bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel Kurul'da bayrağı devredecek kardeşlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen kurulduğu günden bu yana tavrını Haktan yana koymuştur.





'Asrın felaketi' Kahramanmaraş depremleri





6 Şubat depremlerinde devletimizin ilgili kurumları, belediyeler, sendikalar, gönüllü kuruluşlar en başından beri olağanüstü çaba sarf etti. Memur-Sen asrın felaketinde olağanüstü gayret sergiledi. Çadırdan nakdi yardıma kadar Memur-Sen'li kardeşlerimiz depremzedelerin yanında olmuştur. Seçim gündeminden bağımsız olarak deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları günbegün takip ediyoruz. Kimileri şov peşinde koşarken sizler sahada çok çalıştınız. Azerbaycan deprem bölgesine bin afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacak. Bunlar tek millet iki devlet olmanın gerçeğidir. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yapacağız. Asrın felaketinde yaraları sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kalıcı konutların inşası için kolları sıvadık. 6 Şubat'ta devletimizi ve milletimizi enkaz altında bırakmadık. Taşınma ve kira yardımı ile depremde vefat edenlerin yakınlarına bugüne kadar 30 milyar TL ödeme yaptık.





Bay bay Kemal'in 300 milyar dolar yalanı

IMF'le ilişiğimizi 2013'te kestik. Onlara, 'Türkiye'yi siz yönetemezsiniz biz yönetiyoruz' dedik. Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bunlarda yalan bol, bu millet doğruluk üzere ayakta durmuştur.





Doğal gaz müjdesi

1 yıl boyunca konutlardaki ve mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğal gaz tüketimini faturalardan düşüreceğiz. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye ikramiyelerini de 2 bin TL'ye çıkardık. Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Temmuzda bu sözümüzü yine tutacağız. Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.





Kılıçdaroğlu asgari ücretteki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Uyan da balığa gidelim. Biz onu yapalı neredeyse 1,5 sene oldu. Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz olur.





Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerde aniden artan kira fiyatları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnsanları fikrine, kökenine, mezhebine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır. Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız.





Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Ya aileye sahip çıkanlar ya da aileye karşı olan sapkınlar seçilecek. Millet İttifakı'nda LGBT aleyhinde bir söz duydunuz mu? Yok.





14 Mayıs günü sandık başına gittiğimizde 27 Mayıs darbesiyle darağacına gönderilenleri unutmayacağız.



