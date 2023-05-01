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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MMU'nun adı 'KAAN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi) açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda." diyerek MMU'nun adını açıkladı.

15:49 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi) açıklamalarda bulunuyor.


Savunma sanayiinde tarihi anlar yaşanıyor. Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. MMU, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 bugün yapılan törenle tanıtılıyor. Törende, Milli Muharip Uçak ve ATAK-2'nin isimleri açıklanacak.


Türk Hava Kuvvetlerinin zirvesini temsil eden bu projelerin gerçek isimleri belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:


"Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda.

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi, senin uğruna ölen ordu budur yarabbi çünkü bu son ordusu ordusudur İslamın.

Ülkemize hayırlı milletimize hayırlı olsun.

Değerli kardeşlerim şanlı direnişiyle Kahramankazan'daki bu törende 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Öncellikle milletimize bugünkü gurur yaşatan TUSAŞ çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Son aylarda Savunma Sanayimizde ardı ardına milletimizi sevince boğan haberler verdik.

TCG Anadolu gemimiz donanmamıza katıldı, İMECE uydumuz uzaya fırlatıldı, Gökbey helikopterimizin yerli motorla uçması var.

Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz.

Osmanlı'dan devraldığımız kurumlardan bugüne savunma sanayiinin inşasında, gelişmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin savunma sanayiinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Savunma Sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'e çıkardık.

Eli kanlı terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Cudi'de aldırdık mı? Gabar'da aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri, başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Kandil'in desteğiyle bu ülkede cumhurbaşkanı olacak.

Benim milletim Kandil'den destek alana bu ülkeyi teslim etmez. Bölücü örgütün elebaşlarına yönelik operasyonlarımız uzun süredir devam ediyor. Önceki gün DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki günlerde de güvenlik güçlerimizle terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz.

Bunun için sizden daha çok üretim gerçekleştirmenizi istiyorum. Attığınız her adımda, döktüğünüz terde devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız. Kazan'dan yükselen bu ışık dalga dalga tüm dünyayı kuşatarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bize rehberlik edecektir.

Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz

Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız.

Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz.

MMU'nun adı artık KAAN'dır isim babası da Devlet Bey'dir.

Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz.

Gazi Mustafa Kemal 'İstikbal Göklerdedir' diyor. Göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar. Gazi'nin işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuş'lar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişlerdi. Hem dışarıdan hem içeriden engellendiler. Rahmetli hocamız Erbakan'a yapılan hücumlarda aynı habis zihniyet vardı.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımız ülkemizin kendi savunma sanayini kurmasını tercihten öte mecburiyet olduğunu hepimize gösterdi. Buna rağmen gereken adımların atılmasının önüne geçildi. Rahmetli Özal'ın özel önem vermesiyle savunma ve havacılıkta bazı kıpırdanmalar yaşanmışsa da bunlar da akamete uğratıldı.

Önceliklerimizin başına savunma sanayinin geliştirilmesini koyduğumuzda birçok görünür, görünmez engelle karşılaştık. Yılmadık, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

O zaman yerli neydi yüzde 20'ydi. Ve bu yerli olan savunma sanayini yüzde 80'e çıkardık. Kimi iktidarlarının beceriksizliği, gayri milliği sebebiyle engellenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. İstikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Bugün istikbal diyoruz.

Her çeşidinden SİHA'mız dünyanın dört bir yanına ihaç ediliyor. Pakistan'dan Endonezya'ya, Batılı ülkelerden birçok mühendis çeşitli görevleri nedeniyle aramızdalar. Daha gidecek çok yolumuz var. Ordumuzu bu uçaklarla helikopterlerle donatarak dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz.

Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da maket diyeceklerdir. Her başarımızdan bunlar, suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türk milletiyiz, umut ettikleri hayallerden uyandırmaya KAAN ve Hürjet bile yeter. Buradaki coşku birilerini tedirgin ediyorsa demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.

İster sulh de olsun ister harpte, kahraman ordumuzun arkasındaki güç savunma sanayiimizdir. Milli silahlarımız, milli uçaklarımız AKINCI'mız, KAAN'ımız için çok çalıştık. Daha çok çalışıp kazanmaya devam edeceğiz. Burada ilk kez motor çalıştıran ürünlerimiz var. Daha da ötesi burada mühendislerimiz, pilotlarımız, gece gündüz çalışan neferlerimiz var. Kahramankazan bu süreci baştan itibaren yaşayan yerdir.

Biz hükümete geldiğimizde kahraman askerlerimizin serzenişlerine kulak verdik ve artık 'yeter' dedik. Kendi mühendisimiz üretecek, kendi pilotumuz uçuracak dedik. Yüzlerce yüklenicimiz ve KOBİ'miz de alt sistemleri üretti. Üniversitelerdeki araştırma ve geliştirme çabalarına verilen desteği biliyoruz. AKINCI'dan, Aksungur'a, Bayraktar'dan diğerlerine SİHA'larımız dünyada ilgi görüyor. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Önümüzdeki yıllarda dosta güven, düşmana korku salmaya devam edeceğiz.

Türkiye güçlendikçe bölgede barışın ve adaletin de köklendiğini göreceğiz. Geçmişteki projeler gibi bu ürünlerin yarım kalmasına izin vermeyeceğiz. İlk uçuşunu yapan Hürjetimize bakar mısınız? Bütün arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak bize bu gururları yaşatıyor. Hürjet kendi silahlarımız ve radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'ların yerine geçebilecek. Hürjet çok yakında envanterine katılacak. Hürjet'i TCG Anadolu gemimize konuşlandıracağız.

KAAN da çok yakında uçacak. Öyle bir uçak düşünün ki düşmana görünmeden inine girecek. Geldiği gibi sessizce üssüne geri dönecek. Bu uçağı ülkesinin kendi mühendisleri yapacak ve pilotları uçuracak. KAAN kendi radar ve görev bilgisayarıyla donatılacak. Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayarak envantere teslim edeceğiz. Dünyada bu tipte üretebilen 5 ülkeden biri olacağız. KIZILELMA, ANKA-3 ve KAAN ile otonom kol uçuşu yapabilecekler."


#Recep Tayyip Erdoğan
#İstikbalin Yüzyılı Tanıtımı
#Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
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