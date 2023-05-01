Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MMU'nun adı 'KAAN'

Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da maket diyeceklerdir. Her başarımızdan bunlar, suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türk milletiyiz, umut ettikleri hayallerden uyandırmaya KAAN ve Hürjet bile yeter. Buradaki coşku birilerini tedirgin ediyorsa demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.