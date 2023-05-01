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Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'na emekli ve gaziler için yapılanları bir bir sıraladı: Pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. "Boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz." diyen Nebati, hükümetin emekli ve gaziler için yaptığı çalışmaları bir bir sıraladı. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye azimle devam ettiklerini belirten Nebati, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bir yandan ülkemizi küresel bir güç konumuna adım adım taşırken, bir yandan da giderek artan kaynaklarımızla emeklilerimizin ve milletimizin her bir ferdinin refahını günbegün artırmak konusunda kesin kararlıyız" ifadelerini kullandı.

21:39 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, emekli ve gaziler için hükümetin yaptığı çalışmaları Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tane tane anlattı.

İktidarın, boş vaatlerle pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmadığını belirten Nebati, "Bizler, yeni yatırımlarla, artan istihdam ve üretimle, rekorlar kıran ihracatımız ve turizm gelirlerimizle her geçen gün büyüyen ülkemizin tüm kaynaklarını, insanımızın hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İcraatları bir bir sıraladı

Asırlık eserler kazandırırken birlik içinde Türkiye Yüzyılı inşa etmeye azimle devam ettiklerini söyleyen Nebati, "Büyüyen Türkiye’mizin büyüyen kaynaklarıyla, emeklilerimizin haklarında da her geçen gün kayda değer iyileştirmeler gerçekleştirdik.

Ek gösterge düzenlemeleriyle yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklimizin mali haklarında önemli artışlar sağladık.

Bu yılın Ocak ayında, tüm emeklilerimizin aylıklarındaki artışı, yasal oranları neredeyse ikiyle çarparak gerçekleştirdik ve yüzde 30’a yükselttik." şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Nebati'nin açıklamasının devamı şöyle:

"En düşük emekli aylığı tutarını, Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere, önce 5.500 TL’ye, daha sonra Nisan ayından itibaren de 7.500 TL’ye yükselttik. Böylece, en düşük emekli aylığını geçen sene Temmuz ayına göre yüzde 114’ün üzerinde bir oranla artırdık. 7.500 TL’nin üzerinde maaşı olan emeklilerimize yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerini 1.100 TL’den 2.000 TL’ye çıkarttık.

EYT düzenlemesini söz verdiğimiz gibi yürürlüğe koyduk, insanımızın beklentilerini karşıladık.

İstiklal Harbi ile Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gazilerimize verilen şeref aylıkları ile vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkları herhangi bir ayrıma tabi tutmadan net asgari ücret tutarına yükselttik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bir yandan ülkemizi küresel bir güç konumuna adım adım taşırken, bir yandan da giderek artan kaynaklarımızla emeklilerimizin ve milletimizin her bir ferdinin refahını günbegün artırmak konusunda kesin kararlıyız!"



#Nureddin Nebati
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Emekliler
#Gaziler
#Yedili Masa
#Recep Tayyip Erdoğan
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