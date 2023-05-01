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Çavuşoğlu: Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu boş sloganlar atıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası 3 ay içinde AB'ye vize muafiyeti sağlayacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, böyle bir söz mü verdi? Nihayetinde Kılıçdaroğlu buna imza atmayacak, AB karar verecek. 3 ay gibi bir sürede teknik olarak da karar vermesi mümkün değil. İçindeki prosedürler bakımından da. Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu boş yalanlar atıyor, sloganları atıyor" dedi.

16:24 . 1/05/2023 Pazartesi
DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Antalya'da basın mensupları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta kente geleceğini belirten Çavuşoğlu, Kepez Turgut Özal Spor Salonu önündeki mitinge tüm Antalyalıları davet etti.

14 Mayıs seçimleri için Antalya'nın ilçelerini sokak sokak gezdiklerini anlatan Çavuşoğlu, kente son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımları yaptıklarını söyledi. Hem yapılan yatırımlar hem de planladıkları projeler ve hedeflerle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, "Türkiye'mizi ve Antalya'mızı çok daha ileri taşımak, şahlanış dönemimizde dünyanın parlayan yıldızı yapmak için gayretle gece-gündüz çalışıyoruz. Bu vizyonla çalışırken karşımızda maalesef, yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsü içerisindeyiz. Bizler 'Türkiye Yüzyılı'nı, milletimizin refah seviyesini artıracak adımları konuşurken; onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor" dedi.

Muhalefete eleştiri
Saha çalışmalarında gördüğü bir gerçek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Antalya'da İYİ Parti'ye oy vermiş milliyetçi hemşehrilerimiz, CHP'ye oy vermiş devletçi kardeşlerimiz, sırtını terör örgütlerine dayayanlarla oluşturulan bu çıkar masasından çok rahatsız. Bunların hepsi farklı görüşlerde olabilir ama vatansever insanlar. Birkaç oy alabilmek için sırtını teröristlere, Pensilvanya'ya dayayanlarla ittifak yapmalarından vatandaşlarımızın rahatsız ve huzursuz olduğunu kendi gözlerimle gördüm, kulağımla işittim. Kendi seçmenini görmezlikten gelerek, tüm politikalarını ajanların tavsiyesiyle, algı oluşturmak üzerine yapanların sonu yine hüsran olacaktır. Ama milletimiz görüyor ve gereken cevabı inşallah 14 Mayıs'ta da verecektir" diye konuştu.
'Kira fiyatları ciddi sorun'

Antalya'daki fahiş kira artışlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında da kentin birinci sorunu olarak kirayı gördüğünü söylediğini belirtti. Çavuşoğlu, fiyatların çok yüksek olduğunu ve herkesi etkilediğini söyledi. Çavuşoğlu, Ukrayna savaşından sonra Antalya'ya gelen Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının göçünden bahsederek, bu meselenin ciddi bir sorun olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Polisler artık Antalya'ya, Alanya'ya gelmek istemiyor. Antalya'ya gelseler bile kiranın düşük olduğu yerlerde görev yapmak istiyor. Bu sorunu da çözmek bizim görevimiz. Öyle görünüyor ki; mevcut yasaları biraz daha katılaştırmak lazım. Amerika, Almanya gibi büyük ülkelerde hakikaten kira artışları daha katı. Son zamanlarda fırsatçılık, keyfi davranmalar da var. Sonuç itibarıyla bu yasal bir düzenleme ile çözülebilecek. Diğer taraftan konut arzının da çoğaltılması lazım. Tabii şu an önümüzdeki bir yıl deprem bölgeleri önceliğimiz. Ama biraz önce toplu konuta vurgu yaptım. Vurgu yapmamım nedeni de bu kira ve emlak değerlerinin yüksek olmasıdır. Toplu konut eliyle Antalya'mıza daha fazla sosyal konutu, imkanı olmayan vatandaşlarımızın uygun şartlarda alabileceği konutları kazandırmaya devam edeceğiz. Ama fahiş kira artışı yasal düzenleme ile olur. Bunun sinyalini zaten Cumhurbaşkanımız televizyon programında vermiştir."

'AB bizimle görüşmekten uzaklaştı'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası 3 ay içinde AB'ye vize muafiyeti yönündeki vaatleri sorulan Çavuşoğlu, 2013'teki geri kabul ve vize serbestisiyle ilgili 2023'e gelindiğini, henüz AB'nin bir adım atmadığını söyledi. Türkiye'nin 72 kriterden 67'sini karşıladığını belirten Çavuşoğlu, "Bunlardan biri de geri kabul anlaşması. Aslında bunu uygulamaya başladık ama vize serbestisini geciktirdikleri için bu anlaşmayı da askıya aldık, yürürlükten kaldırdık. Sonuçta bunu da eklerseniz; 5 tane. Bunlardan birkaç tanesi hassas konular. Terörle mücadele kanunundaki değişiklik, geri kalan 5 kriterden bahsediyoruz. Adli yardımlaşma, doğrudan Rum kesimiyle muhatap olacak mıyız, olmayacak mıyız? AB üzerinde de olabilir, hiç problem değil. Bir tanesi kişisel verilerin paylaşımı, bir tanesi siyasetin finansmanı dahil siyasetteki şeffaflık ve bu siyasi partiler kanununu gerektiren bir konu. İnşallah bunu da yeni Meclis çıkartır. Sonuçta son pandemi ile bu kriterleri azaltınca AB, bizimle görüşmekten uzaklaştı, yanaşmıyor. 'Hadi gelin müzakere edelim' diyoruz" diye konuştu.
'Kılıçdaroğlu boş yalanlar atıyor'
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Sayın Kılıçdaroğlu, böyle bir söz mü verdi? Nihayetinde Kılıçdaroğlu buna imza atmayacak, AB karar verecek. 3 ay gibi bir sürede teknik olarak da karar vermesi mümkün değil. İçindeki prosedürler bakımından da. Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu boş yalanlar atıyor, sloganları atıyor. 300 milyar da yalan. Göster kardeşim kaynağını, nereden getiriyorsun? Uygun şartlarda kredi mi, hibe mi, yüzde kaç faizle alacaksın, hangi bankalardan alacaksın? Olur da uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliği yaparsınız, ne için harcayacaksın, şartı ne? Bunların hepsinin şartı var. Mesela depremle ilgili hem yardım konferansı oldu hem de bizim bundan sonra finans kuruluşlarından alacağımız krediyle ilgili bir rapor hazırladık. BM kalkınma raporu, Dünya Bankası, AB'nin kendisi ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığında bir fon kuruldu. Buraya şartlı gelen şeyler olacak, kimisi hibe, nereye harcanacak? Kimisi de uzun vadeli kredi. Şimdi bunun müzakereleri yapılıyor. Kim ne kadar taahhütle bulundu, ben de gittim, belli. Ne zaman verecek, nasıl verecek? Bunların bir sürü detayı var. Böyle boş laflarla olmaz."
'Detayları paylaşırsa memnun oluruz'

AB tarafından Kılıçdaroğlu'na böyle bir söz verildiyse Dışişleri Bakanı olarak haberi olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Neticede bu şunu da gösteriyor. Eğer böyle bir söz verdilerse, son 1 senedir vize randevu tarihlerini, sizin de katılacağınız toplantılardan çok sonrasına veriyorlar. Bunu AK Parti iktidarlarını zora düşürmek için yaptıklarını biliyoruz. Kendilerine de söyledik, tüm büyükelçileri bakanlığa çağırdık, bu da aslında bunu net teyit ediyor. Başından beri böyle. Ama Kılıçdaroğlu detayları paylaşırsa, biz de memnun oluruz. Sonuçta bizim de en büyük gayemiz; vizesiz serbestiyi hayata geçirerek, AB ülkelerinin ya da şirketlerinin önünde vatandaşlarımızın beklemesini ortadan kaldırmak. AB samimiyse geri kalan 5 kriter konusunda oturup, müzakereleri yapmaya hazırız. Adalet, içişleri, maliye ve dışişleri bakanlıkları olarak reformların uygulanmasıyla ilgili zaten bir platformumuz var" diye konuştu.




#Mevlüt ÇAvuşoğlu
#Kılıçdaroğlu
#tepki
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