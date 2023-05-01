Çavuşoğlu: Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu boş sloganlar atıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Antalya'da basın mensupları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta kente geleceğini belirten Çavuşoğlu, Kepez Turgut Özal Spor Salonu önündeki mitinge tüm Antalyalıları davet etti.
14 Mayıs seçimleri için Antalya'nın ilçelerini sokak sokak gezdiklerini anlatan Çavuşoğlu, kente son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımları yaptıklarını söyledi. Hem yapılan yatırımlar hem de planladıkları projeler ve hedeflerle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, "Türkiye'mizi ve Antalya'mızı çok daha ileri taşımak, şahlanış dönemimizde dünyanın parlayan yıldızı yapmak için gayretle gece-gündüz çalışıyoruz. Bu vizyonla çalışırken karşımızda maalesef, yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsü içerisindeyiz. Bizler 'Türkiye Yüzyılı'nı, milletimizin refah seviyesini artıracak adımları konuşurken; onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor" dedi.
Antalya'daki fahiş kira artışlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında da kentin birinci sorunu olarak kirayı gördüğünü söylediğini belirtti. Çavuşoğlu, fiyatların çok yüksek olduğunu ve herkesi etkilediğini söyledi. Çavuşoğlu, Ukrayna savaşından sonra Antalya'ya gelen Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının göçünden bahsederek, bu meselenin ciddi bir sorun olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Polisler artık Antalya'ya, Alanya'ya gelmek istemiyor. Antalya'ya gelseler bile kiranın düşük olduğu yerlerde görev yapmak istiyor. Bu sorunu da çözmek bizim görevimiz. Öyle görünüyor ki; mevcut yasaları biraz daha katılaştırmak lazım. Amerika, Almanya gibi büyük ülkelerde hakikaten kira artışları daha katı. Son zamanlarda fırsatçılık, keyfi davranmalar da var. Sonuç itibarıyla bu yasal bir düzenleme ile çözülebilecek. Diğer taraftan konut arzının da çoğaltılması lazım. Tabii şu an önümüzdeki bir yıl deprem bölgeleri önceliğimiz. Ama biraz önce toplu konuta vurgu yaptım. Vurgu yapmamım nedeni de bu kira ve emlak değerlerinin yüksek olmasıdır. Toplu konut eliyle Antalya'mıza daha fazla sosyal konutu, imkanı olmayan vatandaşlarımızın uygun şartlarda alabileceği konutları kazandırmaya devam edeceğiz. Ama fahiş kira artışı yasal düzenleme ile olur. Bunun sinyalini zaten Cumhurbaşkanımız televizyon programında vermiştir."
AB tarafından Kılıçdaroğlu'na böyle bir söz verildiyse Dışişleri Bakanı olarak haberi olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Neticede bu şunu da gösteriyor. Eğer böyle bir söz verdilerse, son 1 senedir vize randevu tarihlerini, sizin de katılacağınız toplantılardan çok sonrasına veriyorlar. Bunu AK Parti iktidarlarını zora düşürmek için yaptıklarını biliyoruz. Kendilerine de söyledik, tüm büyükelçileri bakanlığa çağırdık, bu da aslında bunu net teyit ediyor. Başından beri böyle. Ama Kılıçdaroğlu detayları paylaşırsa, biz de memnun oluruz. Sonuçta bizim de en büyük gayemiz; vizesiz serbestiyi hayata geçirerek, AB ülkelerinin ya da şirketlerinin önünde vatandaşlarımızın beklemesini ortadan kaldırmak. AB samimiyse geri kalan 5 kriter konusunda oturup, müzakereleri yapmaya hazırız. Adalet, içişleri, maliye ve dışişleri bakanlıkları olarak reformların uygulanmasıyla ilgili zaten bir platformumuz var" diye konuştu.