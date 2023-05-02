Batık halden kurtarılan Türk Ticaret Bankası yeniden ekonomiye kazandırıldı: İhracatçının finansman kapısı olacak

Türk Ticaret Bankası
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası’nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ’ye devrini onayladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu nihai kararını verdi. Türk Ticaret Bankası’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE’ye devrini uygun buldu.
Türkiye’nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.
TMSF’nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.