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Ekonomi

Batık halden kurtarılan Türk Ticaret Bankası yeniden ekonomiye kazandırıldı: İhracatçının finansman kapısı olacak

2001 yılında BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF’nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı. Bankanın İhracatı Geliştirme AŞ’ye devri onaylandı. TMSF’nin batık halden kurtardığı asırlık banka artık ihracatçının finansman kapısı olacak.

11:09 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Türk Ticaret Bankası

Türk Ticaret Bankası

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası’nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ’ye devrini onayladı.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu nihai kararını verdi. Türk Ticaret Bankası’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE’ye devrini uygun buldu.


1913 yılında kurulan ve 2001 yılında BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF’nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı.

Türkiye’nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.


TMSF’nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.






#Türk Ticaret Bankası
#TMSF
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#Banka
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