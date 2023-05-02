Batık halden kurtarılan Türk Ticaret Bankası yeniden ekonomiye kazandırıldı: İhracatçının finansman kapısı olacak

TMSF, bugüne kadar 13 kez ihaleye çıkmasına rağmen satılamayan Adabank’ı 210 milyon TL muhammen bedelle 14'üncü kez satışa çıkarıyor. İhale bedelinin tespiti için dünyanın önde gelen bağımsız denetim şirketlerinden Deloitte ile çalışıldı.