TMSF Royal Halı'yı üçüncü kez satışa çıkarıyor: 773 milyon TL'lik muhammen bedel belirlendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kahramanmaraş merkezli yüzyılın en büyük iki depreminin ardından bölgeye yapılan yardımlar hakkında basın açıklaması yaptı. TMSF'nin ayni yardımların kesintisiz olarak devam ettiği belirtilen açıklamada ayrıca AFAD'a 102 milyon Türk Lirası yardımda bulundukları paylaşıldı. Açıklamada, "İlk aşamada acil ihtiyaç listesindeki bu yardımlar gönderilmiş olup, benzeri yardımlarımız kesintisiz deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edecektir. Ayrıntılar Akyaka Park AVM, Aydınlı, Erciyes Anadolu, ve Koza Grubu'nun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.