Ekonomi BOTAŞ uyardı Ucuz gaz yalanı ile dolandırıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BOTAŞ uyardı: Ucuz gaz yalanı ile dolandırıyorlar

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kendilerini özel şirket yetkilisi olarak tanıtarak BOTAŞ'tan uygun fiyata doğal gaz temin ederek bu gazı satabileceklerine yönelik söylemlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BOTAŞ uyardı: Ucuz gaz yalanı ile dolandırıyorlar
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, bazı şahıs veya şirketlerin BOTAŞ ve yetkilileri tarafından düzenlenmemiş sahte belgeler kullanmak suretiyle uygun fiyata doğal gaz tedarik edebilecekleri vaadiyle yurt içi ve dışında sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerine teşebbüs ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Dolandırıcılık faaliyetleri dolayısıyla oluşacak mağduriyet ve zararlardan BOTAŞ'ın sorumlu olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendilerini özel bir şirketin yetkilisi olarak tanıtarak, Kuruluşumuz tarafından kendilerine teklif edilen uygun fiyatta doğal gaz olduğu, bu doğal gazı satabilecekleri ve benzeri söylemlerde bulunan şahıslara itibar edilmemelidir. Anılan faaliyetlere konu evrak Kuruluşumuz ve yetkilileri tarafından düzenlenmemiş olup sahte belgedeki imzalar da Kuruluşumuz yetkililerine ait değildir. Şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını teminen Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması adına, Kuruluşumuz logosu, Kuruluşumuz ve yetkililerinin adı ve taklit edilen imzaları kullanılmak suretiyle düzenlenen sahte belgelerle uygun fiyata doğal gaz tedarik edebileceklerini söyleyerek menfaat talep eden kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemelidir."

Açıklamada, bu ve benzeri vaatlerle karşılaşılması halinde BOTAŞ ile irtibata geçilmesi, belgelerin sahte olduğunun teyidi ya da zarara uğranılması hallerinde adli makamlar nezdinde başvuruda bulunulması gerektiğine işaret edildi.

Togg "Akıllı Şehirler" için startupları destekleyecek
EKONOMİ
Togg "Akıllı Şehirler" için startupları destekleyecek

Borsa peş peşe rekor kırıyor
EKONOMİ
Borsa peş peşe rekor kırıyor

Geçici teminat mektupları Takasbank güvencesinde
EKONOMİ
Geçici teminat mektupları Takasbank güvencesinde
İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Türkiye'nin astronot adayları uzaya böyle hazırlanıyor.
Yedi ilde daha çekilecek

Yedi ilde daha çekilecek

TOKİ projesinde 3'üncü etap kuraları bugün başladı.
Asgari ücret maratonu başlıyor

​TİSK Başkanı Akkol: İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız.

Tarihi proje Ağrı-Patnos yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Alev alev yanan suyun sırrı ortaya çıktı.

Aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

​Sakız çiğneyen yarışmacıya kayıtsız kalamadı.

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Elinin acısıyla gittiği hastanede röntgen çektirmişti.

​Onlarca kişiye reçete yazdı ambulansla hasta naklederken yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.