Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 68 doların üzerinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı 68 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatında yeni haftanın ilk gününe ilişkin başlangıç rakamları belli oldu. Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 68,52 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 68 doların üzerinde
Foto/arşiv

Cuma günü 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 68,52 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Asya'da dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlamaların petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 bin 386 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısının 24 milyon 965 bin 463'e yükseldiği ülkede, toplam can kaybı ise 274 bin 390'e ulaştı.

Uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yaptığı Hindistan'da, salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

Japonya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri, olağanüstü hal (OHAL) kapsamına dahil edildi. Böylelikle OHAL kapsamı, ülke geneli 9 eyalete genişletildi. Tüm bölgelerde 31 Mayıs'a kadar devam edecek OHAL kapsamında, restoran ve barların en geç saat 20.00'ye kadar açık kalmasına müsaade ediliyor, alkol satışına da izin verilmiyor.

Ülkede ayrıca, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro, Kovid-19 önlemleri kapsamında gerekli görülmesi halinde, deniz aşırı ülkelerden gelecek resmi yetkili sayısının 90 bine çekileceğini, vakaların artması halinde ise bu sayının da düşürüleceğini kaydetti.

Tayvan yönetimi ise cumartesi günü, son günlerde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı. Yeni kısıtlamalar kapsamında, kapalı mekanlarda en fazla 5 kişinin bir araya gelebileceği, açık mekanlarda ise sosyal aktivitelerin 10 kişiyle sınırlandırıldığı bildirildi. Tayvan'da hükümet yetkilileri tam kapanma kararı vermemekle birlikte insanları evde kalmaları ve paniğe kapılmamaları konusunda uyarıyor.

Colonial Pipeline'ın devreye alınması endişeleri hafifletti

ABD'deki siber saldırıya uğrayan Colonial Pipeline boru hattının yeniden devreye alınmasının arz kaynaklı endişeleri hafifletmesi ise fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

Houston'dan New York Limanı'na benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Yaklaşık 9 bin kilometrelik boru hattının perşembe günü faaliyete geçmesiyle tedarik sıkıntısı yaşanan istasyonlara kademeli olarak yakıt temini sağlanmaya devam ediliyor.

  • Brent petrolde teknik olarak 69,05 ile 69,58 dolar aralığının direnç, 68,52 ile 67,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Elon Musk Twitter üzerinden yalanladı: Tesla hiç Bitcoin satmadı
EKONOMİ
Elon Musk Twitter üzerinden yalanladı: Tesla hiç Bitcoin satmadı

Dolar haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın 500 lirayı aştı
EKONOMİ
Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın 500 lirayı aştı

İki haftadır aralıksız yükseliyor: Altında 600 lira sürpriz olmaz!
EKONOMİ
İki haftadır aralıksız yükseliyor: Altında 600 lira sürpriz olmaz!
Abone Ol Google News
10 bin doları çalındı

10 bin doları çalındı

​Ummanlı turist Taksim'de gözyaşlarına boğuldu.
36 ilde yağış bekleniyor

36 ilde yağış bekleniyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
CHPli Tekin: HDPliler neden bakanlık yapmasın?

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​İki haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

​17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi.

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.

​Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi.
'Kademeli normalleşme' başladı

'Kademeli normalleşme' başladı

​İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.
Gazzeli<br>babadan acı haber

Gazzeli
babadan acı haber

Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti.
Katliam ABD desteğiyle oluyor

Katliam ABD desteğiyle oluyor

​Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi.
Önce çaldı sonra not yolladı

Önce çaldı sonra not yolladı

​'Abla çaldıklarım bir lira ediyor hakkını helal et'
10 dakikada<br>sekiz bomba saydık

10 dakikada
sekiz bomba saydık

Yeni Şafak muhabiri, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile görüşürken İsrail'in hava saldırıları başladı.
Tüm gece durmadı

Tüm gece durmadı

​İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi.
Türkiye'den BMGK tepkisi

Türkiye'den BMGK tepkisi

​Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz.
Dört parçalı Filistin

Dört parçalı Filistin

​İsrail işgali bütün vahşetiyle devam ederken, Filistinliler kendi topraklarında yaşam mücadelesi veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.