Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın 500 lirayı aştı

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar en güvenilir yatırım aracı olarak gördükleri sarı metalin canlı ve güncel rakamlarını araştırıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber inişli çıkışlı grafiğe sahip olan canlı rakamlar da bu noktada önem kazanıyor. Buna göre; 17 Mayıs 2021 cumhuriyet, , yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeler…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 502,77
Satış: 502,86
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Alış: 805,00
Satış: 830,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.589,00
Satış: 1.661,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 3.112,00
Satış: 3.159,00
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünde ailesiyle yaşayan 33 yaşındaki Hacer Yıldırım, yıllarca biriktirdiği altınları yastık altından çıkartarak ekonomiye kazandırdı ve çocukluk hayali olan tavuk çiftliğini kurdu.
10 dönüm arazide kurduğu çiftlikte 600 tavuk yetiştirmeye başlayan Yıldırım, günde 400 yumurtayı Kahta ilçesi ile çevre illere satıyor.
İlçeye bağlı Tuğlu köyü Yeşildirek mezrasında ailesi ile yaşayan Hacer Yıldırım (33), babasının badem ve zeytin bahçelerinde çalışarak ailesine destek oldu. Bu süre içerisinde kazandığı paraları altın olarak biriktiren Yıldırım, çocukluk hayali olan tavuk çiftliğini altınlarını satarak ve ailesinin de desteğiyle kurdu.
Yaklaşık 100 bin liraya 200 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 10 dönüm üzerinde çiftlik kuran Yıldırım, bazen aile fertlerinin desteği bazen de yanına aldığı işçilerle tavukların bakımını sürdürüyor.
Hacer Yıldırım, küçükken tavuklarla dolu bir çiftlik sahibi olmayı hayal ettiğini, bu hayaline de kavuştuğu için mutlu olduğunu anlattı.
Artık köylerde yaşayanların bile yumurta ihtiyacını bakkal, marketlerden karşıladığını, bu durumun da kendisini üzdüğünü anlatan Yıldırım, organik yemlerle doğal ortamda beslediği tavuklarıyla yumurta ihtiyacını karşılamaya çalıştığını belirtti.
İnsanların hayallerine ulaşması için her şeyi devletten beklememesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, kendi birikim ve imkanlarıyla yapılan işin daha çok huzur verdiğini kaydetti.
Çiftliğini büyütmeyi hedefliyor <br> <br> Her kadında girişimcilik ruhu olduğunu, kendisinin de kadınlara örnek olmak istediğini ifade eden Hacer Yıldırım, şöyle konuştu: Doğal ortamda yetiştirdiğimiz tavuklardan elde ettiğimiz yumurtaları Kahta ilçesi başta olmak üzere, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya gibi çevre illere gönderiyoruz. Bu zor ve emek isteyen bir iş ancak azim ve kararlılığımızla bu seviyeye kadar ulaştık...
Ben küçüklük hayalimi gerçekleştirmek için adım attım ve kısa sürede çok güzel bir seviyeye geldim. Hedefim 600 olan tavuk sayısını 1000'e çıkarmak. Ben yaptım ve başarılı oldum. Bu işi yapmak isteyenlere de mutlaka tavsiye ediyorum.
Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırdı, tavuk çiftliği sahibi oldu
Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırdı, tavuk çiftliği sahibi oldu
Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırdı: Çocukluk hayali gerçek oldu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hacer Yıldırım, kurduğu tavuk çiftliği sayesinde hem ilçesinden hem de çevre illerden gelen yumurta talebini karşılamaya çalışıyor.
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Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayı ile birlikte yurt dışı yatırımcılarının da gelmesiyle fındık sezonunda altında yükseliş trendini beklediklerini söyledi.
Özellikle Karadeniz’in fındığının da altındaki yükselişe etki edeceğine dikkat çeken Kumaş, Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz dedi.
En çok yatırım aracı altın oldu <br> <br> Yatırımcılar tarafından en çok tercihin altın olduğuna vurgu yapan Başkan Nuri Kumaş, Altın 2021 yılına aşağı türbülansta ve gramda 80 lira değerinde başlamıştı. Bununda etkisi ise maliye bakanlarımızın değişmesinden oluştu...
Şimdi ilk 4 ayda altınımıza baktığımızda yavaş yavaş grafiklerde yükseldiğini görüyoruz. Şu anki para piyasasındaki son durumlarda dövize olan ilgi biraz daha arttı. Şu an altına ise yatırımcılarımız tarafından taleplerin gelmesi oldukça yoğun geçiyor...
. Şu an 22 ayar bileziği 417 ile 420 bandında satışa sunuyoruz. Çeyrek altında ise 740 ile 750 bandında satışlarımız devam ediyor. Sıcak parası olanlar altına yatırım yapsın diyebiliriz. Çünkü altının 4.çeyrekte yükselebileceğini ve 500 lirayı göreceğini söylemiştik diye konuştu.
Altın en güvenli yatırımdır <br> <br> Yurt dışı ve yurt içi yatırımcılar için altının iyi bir yatırım kaynağı olabileceğini söyleyen Kumaş, Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza önerimiz altınlarını alabilirler. Bu aylar geçici olacak ve altında yükseliş devam edecek. Önümüzdeki aylar yeni bir yükseliş dalgalanmaların beklentisidir. Karadeniz’in yeşil altını olan fındık, sezonun açılmasıyla beraber dışarıdan gelen fındık sahiplerinin de cazibesi haline gelecektir diye konuştu.
Cumhurbaşkanımızın davetini biz de destekliyoruz <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışındaki yatırımcıların altın ve dövizlerini Türkiye bankalarında kullandırmaya yönelik davetine de destek veren Kumaş, Bir ailede olağan üstü durumda aile bireylerinden herkes fedakarlık yapar. Bizim yerli ve yurt dışındaki tasarruf sahibi yatırımcılarımız ülkemize bu yatırımları yapmalıdır...
Bu dönemde ülkemize hep birlikte yardımcı olmalıyız. Varlıklarımızı Türk bankalarında değerlendirmeliyiz. Buna hem bizlerin ihtiyacı hem de ülkemizin ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın davetini bizler de destekliyoruz şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı’nın çağrısına kuyumculardan destek: Yakında göreceğiz
Ordu'nun Ünye ilçesi Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayının gelmesiyle beraber altında yeni yatırımcıların olacağını ve yurt dışındaki varlık sahibi vatandaşların ise birikimlerini Türkiye'de değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Kumaş, "Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz" dedi.