Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın 500 lirayı aştı Uzun bir süredir ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri günün her saati yakından takip ediliyor. İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken haftanın ilk işlem gününde de sarı metalde artış eğilimi gözlemleniyor. Özellikle geçtiğimiz birkaç hafta boyunca flaş bir yükseliş yaşayan sarı metal yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi süresince küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs Pazartesi cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi 17 Mayıs 2021, 08:29 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2021, 08:35 Yeni Şafak